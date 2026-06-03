Las grúas encargadas de retirar el camión y la furgoneta de la AP-8 trabajan en la zona del accidente mortal

SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las grúas encargadas de retirar de la vía el camión cisterna y la furgoneta que han colisionado este miércoles en la autopista AP-8, en Elgoibar (Gipuzkoa), se encuentran trabajando en la zona donde se ha producido el accidente en el que han perdido la vida cinco policías forales de Navarra.

Según ha informado Bidegi, una vez retirados ambos vehículos, se procederá a limpiar la carretera. De este modo, los cierres actuales continuarán como hasta ahora hasta finalizar las labores de limpieza. Se prevé que se pueda retornar a la normalidad a ultima hora de la tarde.

La situación a las 15.25 horas de este miércoles es que la AP-8, sentido Behobia, cuenta con un carril abierto, en el que se da paso alternativo a los vehículos que circulan desde AP-1 y AP-8. En sentido Bilbao está abierto enlace con AP-1. La AP-8 continúa cerrada a partir del enlace de Maltzaga.

En cuanto a la situación del tráfico, en sentido Bilbao hay tráfico denso en el punto kolométrico 69, en torno al enlace con AP-1, y en dirección Behobia, retención entre los puntos 69 y 71. En la AP-1, sentido Eibar-AP-8, el tráfico es denso en el enlace con la AP-8, sentido Behobia.