El grupo Anaut presenta el domingo en Eibar (Gipuzkoa) su cuarto disco 'Perro verde'

Archivo - Alberto Anaut, cantante - ANAUT - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Anaut, formado por Alberto Anaut, Gabri Casanova y Javi Skunk, presentará este próximo domingo en el teatro Coliseo de la localidad guipuzcoana de Eibar su cuarto LP 'Perro verde'.

La cita tendrá lugar a partir de las siete de la tarde. Anaut es soul con pinceladas de funk sobre una base de rhythm & blues clásico. Estos músicos que se conocieron en los conservatorios de Pamplona y Amsterdam mezclan influencias de la música negra.

En 2025 vio la luz su cuarto LP 'Perro verde', que abre la etapa en castellano de la banda, más cercana al rock y el pop, sin abandonar sus raíces en la música americana.