El grupo de bomberos de Gipuzkoa desplazado a León colabora en la extinción de incendios cerca de Astorga

Un grupo de bomberos de Gipuzkoa parte este lunes hacia León para reforzar las labores de extinción de incendios - DFG

SAN SEBASTIÁN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de bomberos de Gipuzkoa desplazado desde el pasado lunes a León colabora en la extinción de incendios cerca del municipio de Astorga, en concreto realizando funciones de corte de propagación y prevención para que el fuego no se propagara al valle colindante, según ha explicado el Oficial de Bomberos, Josu Mañarikua.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Servicio de Emergencias del Gobierno Vasco, ha activado un operativo especial para colaborar en la extinción de los incendios que afectan a la zona norte de Castilla y León.

El pasado lunes por la mañana, dos dotaciones compuestas por un total de 10 bomberos voluntarios de Gipuzkoa partieron hacia Castilla y León con el objetivo de reforzar las tareas de extinción en la zona.

Mañarikua ha detallado que llegaron el lunes con 10 bomberos, tres vehículos forestales y tres vehículos ligeros, bajo la coordinación de la Dirección de Emergencias del Gobierno vasco y en coordinación también con otros servicios de emergencias de Bilbao, de Bizkaia y de Álava.

El grupo operativo está estructurado en dos unidades de intervención con sus correspondientes mandos: un mando operativo, un mando táctico y un mando coordinador estratégico.

El grupo operativo guipuzcoano se ha desplazado con un total de seis vehículos -tres ligeros y tres autobombas forestales pesadas- procedentes de los parques de Urola, Bidasoa y Oria. La intervención tendrá una duración prevista de tres días.