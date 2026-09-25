Los grupos junteros presentan 46 mociones al Pleno de Política General de Gipuzkoa

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SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos junteros han presentado un total son 46 mociones al Pleno de Política General de las Juntas Generales de Gipuzkoa. En total son 10 del grupo mixto Elkarrekin Gipuzkoa Podemos, 10 del PP, dos de PNV, seis de EH Bildu y 18 mociones conjutas de jeltzales y socialistas.

Las mociones, que han sido calificadas este viernes por la Mesa de la Cámara foral, podrán ser transaccionadas hasta doce del mediodía del próximo lunes. El martes se celebrará el pleno para su debate.

Las transaccionadas entre PNV y PSE se centran en la regeneración urbana de los pequeños municipios, el plan de infraestructuras viarias para el Bidasoa, apoyo al primer sector, y la protección integral de la salud de los menores en el deporte escolar desde la perspectiva de la salud mental.

También abordan el fomento de la cohesión social a través de la participación directa y activa de las asociaciones de migrantes en el entramado institucional de Gipuzkoa, el impulso, promoción y apoyo al sector de la danza o la continuidad e impulso del patrimonio arqueológico subacuático del territorio.

Las comunidades energéticas de autoconsumo compartido, el Plan Territorial y Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Gipuzkoa, el desarrollo del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas, los ecosistemas sociales de cuidados, el desarrollo de Agentzia, la estrategia para consolidar la gobernanza colaborativa y la democracia, la innovación en las pymes de Gipuzkoa, el relevo empresarial en las pymes, el derecho a la movilidad de toda la ciudadanía y la promoción de un turismo responsable y sostenible completan sus mociones.

Por su parte, las mociones del PP proponen, entre otras cuestiones, impulsar la compra pública innovadora y convertir a Gipuzkoa en primer cliente de soluciones desarrolladas en el Territorio, reforzar el arraigo de empresas y centros de decisión estratégicos en el territorio, garantizar la supervisión y revisión humana de las decisiones administrativas asistidas por inteligencia artificial, o reforzar la respuesta colectiva ante ciberataques que afecten a la cadena industrial de Gipuzkoa.

Asimismo, plantean impulsar un programa de prevención de la dependencia y prolongación de la vida autónoma en el domicilio, reforzar los servicios de respiro y apoyo a las personas cuidadoras familiares, promover proyectos piloto de convivencia y vivienda intergeneracional en Gipuzkoa, mejorar la competitividad del Puerto de Pasaia, o reforzar la adaptación de Gipuzkoa ante episodios de sequía y calor extremo y proteger el medio rural y los servicios esenciales.

NUEVO ESTATUS

Las mociones de EH Bildu proponen que el nuevo estatus político de la Comunidad Autónoma del País Vasco recoja el derecho a decidir y "se estrechen las relaciones con los demás territorios vascos", la mejora de la dedicación y del tiempo que se dedica a cada persona en las residencias de mayores y centros de día, o la prestación del servicio de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas guipuzcoanas.

La coalición soberanista plantea también la recuperación y refuerzo de los servicios suprimidos en Lurraldebus para hacer frente a los retos de movilidad de Gipuzkoa, la adopción de medidas para convertir el euskera en un eje de cohesión social e integración en los procesos de acogida y la constitución de la Red Alimentaria de Gipuzkoa.

PNV, por su parte, ha registrado en solitario dos mociones sobre el autogobierno vasco y la relación-nuevo estatus político de relación entre Euskadi y el Estado español. Su socio de Gobierno, el PSE, no ha registrado ninguna moción, aparte de las transaccionadas con los jeltzales.

Elkarrekin Podemos ha registrado diez mociones que, entre otras cuestiones, reclaman implantar medidas fiscales "justas" que aumenten la recaudación y ayuden a las rentas más vulnerables, incrementar la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), adaptar las residencias de personas mayores a las olas de calor, desbloquear la negociación del convenio sectorial de residencias y centros de día o eliminar el tramo de peaje de la AP-8 entre Irun y Errenteria.