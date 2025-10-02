Los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP y Vox, apoyan la Flotilla y condenan el "genocidio" de Israel en Gaza

La declaración ha sido leída por los representantes del PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar en el intergrupo de apoyo a Palestina y Oriente Próximo - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP y Vox, han aprobado este viernes una declaración de apoyo a la Global Sumud Flotilla, interceptada este pasado jueves por la armada de Israel, y han exigido el fin del "genocidio" contra la población de Gaza.

A través de este texto, leído ante los medios de comunicación por representantes del PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar en el intergrupo del Parlamento Vasco de apoyo a Palestina y Oriente Próximo, estos grupos muestran su solidaridad con los activistas que participaban en esta flotilla, que trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La declaración muestra su respaldo a la iniciativa ciudadana de la Global Sumud Flotilla, que zarpó de Barcelona con la participación de una delegación de activistas vascas a la que se unieron centenares de activistas desde otros puertos de todo el mundo.

El texto aprobado este jueves recuerda que el objetivo de esta misión era "intentar romper el asedio y poder abrir un corredor marítimo que pudiese contribuir a poner fin a la situación de extrema gravedad que sufre el pueblo palestino, víctima del genocidio perpetrado por Israel".

LIBERACIÓN DE LOS RETENIDOS

El PNV, EH Bildu, PSE y Sumar recuerdan que este pasado miércoles "las fuerzas militares israelíes han interceptado los barcos de la flotilla y han detenido a la mayoría de las y los activistas internacionales" que iban en ella.

Además, tras expresar su solidaridad "con todas las activistas víctimas de este ataque por parte de Israel", exigen al Gobierno de este país que "respete el derecho internacional, que libere a todas las personas retenidas y que permita la entrada de alimentos en Gaza" para acabar con "la brutal hambruna que está padeciendo el pueblo palestino". "En definitiva, que ponga fin al genocidio contra Palestina", añade.