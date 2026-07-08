La Guardia Civil de Álava y Vigilancia Aduanera desarticulan un punto de venta de droga camuflado en Burgos

En total, las fuerzas de seguridad han aprehendido 23 kilogramos de droga, cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado más de 150.000 euros - MINISTERIO DEL INTERIOR

VITORIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Judicial y el Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Álava, en una operación conjunta con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Burgos, han desarticulado un activo punto de venta de droga que operaba bajo la apariencia de un establecimiento legal de productos de CDB --derivados del cáñamo industrial y del cannabis legal-- en la capital burgalesa, en una operación que se ha saldado con la detención del propietario del local.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando los guardias civiles detectaron un paquete postal sospechoso procedente de la República Checa con destino a Burgos, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Tras una primera inspección, se constató que el envío contenía algo más de siete kilos de una sustancia que, por sus características, podría tratarse de material estupefaciente. Ante estos hechos, se solicitó de inmediato al Juzgado de Instrucción de Vitoria-Gasteiz en funciones de guardia, la autorización para proceder a la entrega controlada del paquete, al objeto de identificar a los destinatarios finales de la mercancía.

Una vez autorizada la medida judicial, los investigadores realizaron el seguimiento del envío, el cual finalizó en una tienda especializada en productos de CBD ubicada en el casco histórico de Burgos. Tras efectuarse la entrega del paquete, efectivos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera accedieron al interior del comercio para llevar a cabo una inspección administrativa y fiscal.

Durante el registro del local, los agentes hallaron ocultos otros 16 kilogramos de sustancias estupefacientes (marihuana y hachís), dispuestas para su inmediata distribución al menudeo en la localidad.

En total, las fuerzas de seguridad han aprehendido 23 kilogramos de droga, cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado más de 150.000 euros. Las muestras del género intervenido fueron remitidas al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Burgos para su correspondiente análisis científico-sanitario, que arrojó un resultado positivo en sustancias prohibidas.

Con esta intervención se da por desmantelado un importante punto negro de venta de hachís y marihuana que utilizaba un negocio legal como pantalla para enmascarar su actividad delictiva. El detenido, junto con las diligencias policiales instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos, encargado de la causa.