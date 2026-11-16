La Guardia Civil desmantela una célula de la banda juvenil GVJ Blood en Euskadi con tres detenidos

Tres presuntos miembros de la organización han sido detenidos en Vitoria-Gasteis y Donostia-San Sebastián - MINISTERIO DEL INTERIOR

VITORIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián por su presunta implicación en un delito de pertenencia a la organización criminal GVJ Blood por su participación en riñas tumultuarias y lesiones.

Los arrestos se han producido a raíz de una investigación iniciada en junio de 2026 contra este grupo violento juvenil, de origen estadounidense, implantado en España desde hace años, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

La banda tiene vinculaciones en diferentes provincias del territorio estatal como Madrid, Álava y Gipuzkoa, y la fase operativa final se ha saldado con tres detenciones y dos registros domiciliarios de los responsables y miembros más destacados del denominado 'bloque' o célula de la 'zona norte'.

En estas indagaciones, en los que también se registró una lonja, se ha incautado diverso material, como armas blancas de grandes dimensiones, material informático, dispositivos electrónicos, utensilios para la producción de sustancias estupefacientes, y otros efectos "de interés para la investigación para su posterior análisis".

En 2021, la Guardia Civil ya desarrolló otra operación similar contra la cúpula nacional del GVJ Blood, con 13 detenidos en el País Vasco, Madrid y Barcelona. Parte de las actuaciones realizadas en esa fecha han aportado información relevante para el desarrollo de esta nueva operación.

El GVJ Blood (también conocido como Blood o United Blood Nation) es un grupo violento juvenil de origen estadounidense implantado en España desde hace años en sectores latinoamericanos. Se ha llegado a identificar presencia en todo el territorio estatal, estructurado en 'bloques' o células implantados en muchas comunidades autónomas. Éstos tienen una estructura territorial, recayendo el liderazgo de toda la organización en miembros de uno de estos 'bloques', conocido como 'suprema'.

SIMBOLOGÍA

Los GVJ suelen identificarse mediante colores propios (en pañuelos, gorras, cordones o collares de cuentas), símbolos y números, señas con las manos, tatuajes, grafitis para marcar territorio, una jerga y apodos internos, y una fuerte presencia en redes sociales, donde exhiben armas, agresiones o música dirigida a rivales.

En la línea de lo ya detectado anteriormente, como resultado de la presente operación, los dirigentes de la organización mantenían, además, una relación fluida y constante con los jefes de otros bloques, con quienes intercambiaban información, coordinaban posiciones y establecían alianzas para el control del territorio y de actividades delictivas.

Esta red de contactos no se limitaba al ámbito local o regional, sino que se extendía a nivel nacional, procediendo a la finalización de esta fase, sin que por ello se agoten diferentes líneas de investigación, que continúan abiertas.

Esta operación se enmarca en el Plan GRUVIO (de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Violentos de Carácter Juvenil), puesto en marcha por el Ministerio del Interior para combatir este tipo de grupos violentos.

El plan fue actualizado en el año 2022 para adaptar la prevención y la respuesta policial a la realidad actual de estas organizaciones, con el objetivo de mitigar el impacto y alarma social que provocan, mejorar la protección de las víctimas, especialmente los menores, y erradicar o reducir el grado de violencia y los actos delictivos que llevan a cabo estos grupos.

En este contexto, la Guardia Civil viene desarrollando de forma continua numerosas investigaciones enfocadas a la monitorización y desarticulación de estos grupos destacando, entre las medidas adoptadas recientemente, el incremento de la monitorización policial de las redes sociales al tratarse de un ámbito de especial riesgo dada la intensa actividad que los grupos violentos de carácter juvenil mantienen en ellas para coordinar acciones violentas, exhibir su estética y captar nuevos miembros.

La presente investigación de la Guardia Civil ha sido dirigida y coordinada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz.