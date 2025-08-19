Guardia Civil y Gendarmería incautan en Burdeos 1,3 toneladas de cocaína oculta en la mercancía de un camión

La investigación continúa abierta para esclarecer el destino final de la droga en Europa

VITORIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del País Vasco y la Sección de Investigación de la Gendarmería Nacional Francesa de Burdeos han incautado un total de 1.345 kilos de cocaína oculta entre la mercancía de un camión que realizaba una ruta por carretera desde el sur de la península hasta un país centroeuropeo aún por determinar y ha detenido a su conductor, un español de 36 años.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado que la operación, desarrollada el pasado 10 de agosto, se enmarca en el marco de la colaboración internacional contra las organizaciones de crimen organizado transfronterizo.

Según ha trasladado, a comienzos de verano, ambos cuerpos policiales iniciaron la investigación sobre este vehículo, que efectuaba trayectos sospechosos entre España y el norte de Europa.

Al detectar un nuevo transporte y ante los fundados indicios de que el camión ocultaba droga en su interior, los investigadores decidieron interceptarlo en la autopista A-63, a su paso por Burdeos, encontrando la cocaína entre la mercancía.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer el destino final de la droga. En este sentido, la Guardia Civil ha señalado que, aunque se valoró la posibilidad de permitir que el envío llegara hasta su punto de entrega, "el riesgo elevado de pérdida de la sustancia incautada hizo necesario intervenir en el momento oportuno".

También ha explicado que "la Península Ibérica continúa siendo uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa, desde donde se distribuye al resto del mercado europeo" y ha destacado que esta aprehensión de droga se convierte en "una de las más relevantes" practicadas en todo el territorio europeo en lo que va de año.

Por su parte, el conductor del camión, un español de 36 años, ha sido puesto a disposición de la Jurisdicción Especial de Burdeos (JIRS).