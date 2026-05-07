La Guardia Civil subraya que Maialen cumplía todos los requisitos para ser catalogada como víctima de riesgo 'extremo'

La Audiencia Provincial de Álava acoge este jueves la cuarta sesión de la vista oral de este caso - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La agente de la Guardia Civil que atendió a Maialen y la trasladó desde Burriana (Castellón) a Vitoria-Gasteiz, ha subrayado que la joven, que fue asesinada a cuchilladas el 27 de mayo de 2023 en la capital alavesa, reunía todos los requisitos para ser catalogada como víctima de violencia de género en situación de riesgo "extremo", tal como la clasificó el Instituto Armado antes de que, al asumir su vigilancia ya en Euskadi, la Ertzaintza redujera el nivel a riesgo "bajo".

La Audiencia Provincial de Álava acoge este jueves la cuarta sesión del juicio por este crimen, por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que, cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que,en elmomento en el que acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

Al margen de por su dramático desenlace, este caso estuvo marcado por la polémica en torno a la forma en la que actuó la Ertzaintza al evaluar el grado de riesgo de la situación en la que se encontraba Maialen.

"RIESGO EXTREMO"

Maialen estaba registrada en el sistema estatal VioGen en situación de "riesgo extremo", pero la Ertzaintza rebajó su nivel a "riesgo bajo" poco antes del crimen, tras entrevistarse con ella cuando llegó a Vitoria-Gasteiz procedente de la Comunidad Valenciana.

En la sesión de este jueves ha declarado la agente de la Guardia Civil que elaboró en Burriana (Castellón) el atestado por el quebrantamiento de la orden de alejamiento por parte de J.R. y que trasladó a Maialen desde esa localidad a Vitoria-Gasteiz.

Esta agente ha explicado que Maialen le pidió que la trasladarAn a la capital alavesa porque en Burriana no tenía arraigo alguno y quería ir a la capital alavesa para estar en la casa de la pareja de su padre, junto a su hija de dos años.

Según ha explicado, catalogó la situación de la joven como de riesgo extremo, el nivel más elevado en materia de violencia de género, porque reunía todos los requisitos para ello, entre ellos la existencia de vulneraciones frecuentes de la orden de alejamiento, fuertes discusiones y el hecho de que la pareja tuviera una hija menor de edad.

"NO SE DABA CUENTA DE LA REALIDAD"

Además, esta agente, especialista en violencia machista, ha afirmado que Maialen era una víctima especialmente vulnerable porque "no era consciente" del riesgo en el que se encontraba. "No se daba cuenta de la realidad", ha añadido, tras lo que ha indicado que la joven quitaba importancia a la actitud de su pareja porque trataba de "protegerla". "Siempre decía: 'el no me va a hacer daño'", ha explicado.

Asimismo, ha declarado que, cuando llegaron al domicilio en el que se iba a quedar en Vitoria-Gasteiz, dejaron a Maialen con la patrulla de la Ertzaintza que allí les esperaba. A partir de ese momento y tras verificar que J.R. no estaba presente en aquella vivienda, ha indicado que regresaron a Burriana y que, de esa forma, la Ertzaintza asumió la vigilancia y protección de la joven, así como la tarea de evaluar su situación de riesgo.