Los Guayabo Brothers, The Derty Gerties, Paloma San Basilio y Pepe Viyuela, en Muxikebarri de Getxo

Archivo - La cantante Paloma San Basilio - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro Muxikebarri de Getxo (Bizkaia) arrancará el próximo 2 de mayo la programación del segundo cuatrimestre que incluye los conciertos de abono de la 49ª edición del Festival Internacional de Jazz, así como otras 19 actuaciones musicales con, entre otros, Los Guayabo Brothers y The Derty Gerties, Moses and The Tablets, Bringas y Africa Bibang, además de 30 espectáculos de danza, teatro con Paloma San Basilio y Pepe Viyuela, trabajos infantiles y bertsolarismo, hasta completar una programación con 56 espectáculos.

La propuesta musical arrancará el 3 de mayo con el ciclo 'Quiosco de cristal', una iniciativa que llevará la música al aire libre en horario matinal los domingos de mayo, junio y julio. De la mano de 12 bandas y artistas tanto locales como estatales, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de ritmos de pop, rock, soul, swing, jazz, blues, funk y diferentes tipos de fusión, entre otros géneros y estilos, frente a Muxikebarri.

En esta edición del ciclo participarán The Pockets, Ontario, Gildas, Los Guayabo Brothers, The Derty Gerties, Moses and The Tablets, Bringas, Rumbling Groove Jazz Band, Africa Bibang, Indigo Jazz, Anna Szostak Quintet y Swingtronics

Además, del 1 al 5 de julio, la 49ª edición del Festival Internacional de Jazz reunirá a las jóvenes bandas del Concurso de Grupos y a grandes nombres del género como Charles Lloyd, Camile Thurman & Darrell Green Quartet, Moisés P. Sánchez, Immanuel Wilkins y el proyecto 'Sketches of Latin Miles', a cargo de un combo de instrumentistas cubanos habituales en las formaciones de grandes nombres del jazz latino.

A todo ello se suma la programación gratuita de la sección 'Tercer Milenio' en la plaza Estación de Algorta, así como las actuaciones para público familiar que tendrán lugar en dicho emplazamiento, así como en la plaza Estación de Las Arenas.

Entre el resto de actuaciones musicales destacan la del cantautor Mikel Markez, que presentará el 23 de mayo su último trabajo, 'Gezurrari zor', un disco que reúne canciones con letra de destacados/s bertsolaris. El 30 de mayo será el turno del grupo Korrontzi, que celebra su décimo aniversario del proyecto 'Korrontzi dantzan' con el espectáculo 'Munduan dantzan', para el que contarán con la participación de cinco agrupaciones de danzas tradicionales de Bizkaia y Gipuzkoa.

Además, el 18 de junio, para comenzar con las celebración del Día Europeo de la Música, Hazari Ensemble & Irati Pineda ofrecerán una actuación interdisciplinar que, bajo el nombre de 'Confluencias', combina la música del arpa y el saxo con la danza para homenajear a compositores de estilos muy diferentes.

Al día siguiente, la cantautora Maite Larburu ofrecerá los temas de su disco 'Maizter', mientras que el 21 de junio por la mañana la asociación cultural local All'Antica Musika ofrecerá al público una adaptación de una de las piezas más representativas del barroco inglés, 'Dido y Eneas'.

A la tarde, la banda local Musikalia, surgida en el seno de la Escuela de Música Andrés Isasi actuará junto a Denbora Band para versionear temas de populares grupos como Gozategi, Barricada o Fito & Fitipaldis. Completará la propuesta musical el tradicional concierto del coro Biotz Alai, con motivo de la festividad de San Lorenzo (10 de agosto).

TEATRO

La programación teatral del próximo cuatrimestre incluye montajes como 'Dulcinea' (2 de mayo), protagonizada por la popular Paloma San Basilio. Al día siguiente, la compañía Coriolis representará 'Manual', un original montaje de teatro de objetos. Por su parte, el 8 de mayo será el turno de 'El barbero de Picasso', una obra escrita por el getxotarra Borja Ortiz de Gondra y protagonizada por Pepe Viyuela y Antonio Molero que, entre diálogos afilados e ironía, acercará al público a la figura del artista más influyente del siglo XX.

El 9 de mayo, será turno del humor, esta vez a cargo del irreverente Goyo Jiménez, que presenta 'América Forever: The Final Refrito', una sátira sobre el mito la grandeza estadounidense.

Los días 15 y 16 de mayo, en vísperas del Día Internacional contra la LGTBIfobia, el teatro contemporáneo cobrará protagonismo de la mano de 'Lohi Gorria' y 'Dysphoria'. La primera, una producción de Ékoma Teatro y el dramaturgo getxotarra y actor getxotarra Javier Liñera, acerca al público la historia de un hombre que reconstruye su identidad a partir de la memoria de un familiar perseguido por su condición de homosexual.

La segunda ahonda en el reconocimiento de la identidad sexual.

La programación teatral de mayo concluirá con la comedia 'Desconectado' (22 de mayo), que cuenta con la participación del actor getxotarra Guillermo Uria, y la obra 'Filtro' (29 de mayo), una coproducción de La Dramática Errante y Sala Verdi.

DANZA

A partir del próximo mes desfilarán por el escenario trabajos como 'Hitzen artean' y 'Burrs' (4 de junio), dos piezas de danza contemporánea a cargo de la compañía getxotarra Ssask que el exploran nuestro mundo interior a través del cuerpo y los objetos.

Los días 5 y 6 de junio se representarán 'Euforia' y 'La ira neumática'. La primera es una obra de Cielo Raso que ahonda en la anatomía del amor y las luchas cotidianas, mientras que la segunda es una performance seleccionada en la convocatoria 'Getxo Eszena Irekia 2026' a cargo de Zauriak miazkatu kultur elkartea que investiga la rabia femenina como emoción históricamente negada.

El 11 de junio, Almudena Pérez y Natalia García presentan 'Concierto para un cuerpo' y 'El espacio de los límites', dos piezas breves en las que la danza contemporánea y la música dialogan con nuevos lenguajes de expresión corporal.

Del 12 al 14 de junio, la Semana de la Danza Getxotarra acogerá siete actuaciones en las que el alumnado de las academias y escuelas de danza locales mostrará el trabajo realizado a lo largo de todo el año. Este año, además, de manera paralela a 'La noche + corta' y apostando por la cultura en formato breve, la danza saldrá a la calle frente a Muxikebarri, en la plaza San Nicolás, de la mano de cuatro piezas cortas, tres de ellas dentro de la propuesta del circuito Danza a Escena 2026.

El 26 de junio, la compañía La Sala hablará del anticonsumismo en 'Burnt', y tras esta, Laura Morales presentará 'La nueva bestia', una reflexión sobre el abandono del espacio rural. Al día siguiente, Proyecto Larrua ofrecerá 'Sangre y clorofila' una reflexión sobre la patria y las raíces, a la que seguirá 'Bausnbak', un trabajo de Elvi Balboa que aúna danza y una instalación sonora.

Para cerrar la propuesta de danza, del 18 al 20 de julio tendrá lugar una nueva edición del Festival Internacional de Folklore, que este año cumple 41 años de andadura. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Itxartu Dantza Taldea, así como de dos compañías procedentes de la Isla de Guam y Bostwana.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

La propuesta infantil y familiar incluye una variada propuesta con montajes como 'Go!azen 12' (10 de mayo), una nueva edición del espectáculo inspirado en la popular serie de ETB, y 'Agur Peter Pan' (17 de mayo), una obra de Yarleku que inspirada en el conocido personaje que combina títeres y trabajo actoral.

También vuelven a Muxikebarri Porrotx, Marimotots, Pupu eta Lore (24 de mayo) con sus canciones y juegos para presentar 'Zerua lapurtu dute'. El 31 de mayo, La enana naranja ofrecerá 'Zimurren artean kontukontari', un homenaje a nuestros/as mayores.

Ya en junio, Lasala representará 'Alai familian' y, por último, de la mano de la colaboración entre Getxo Kultura y el festival Zinegoak, la compañía catalana Zum-zum teatre llega a Getxo con 'Munstro arrosa', un divertido montaje que propone un viaje a mundos en los que se celebra la diversidad.