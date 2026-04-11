Pista del polideportivo del colegio Eretza de Güeñes. - AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES

BILBAO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Güeñes renovará la pista del polideportivo del colegio Eretza con un pavimento "más seguro y funcional", para lo que se contempla una inversión de cerca de 129.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento.

La intervención permitirá actualizar una de las instalaciones deportivas más utilizadas del municipio y adecuar la conocida como 'pista amarilla' a las "exigencias actuales de uso intensivo", así como mejorar "de forma significativa" sus condiciones.

En palabras del alcalde, Juan Andrés Iragorri, la inversión que se va a acometer, de 128.853 euros (IVA incluido), permitirá "optimizar un equipamiento clave para el día a día del municipio, tanto en el ámbito educativo como en el deportivo".

En concreto, el espacio acoge, a lo largo del año, la actividad del alumnado del colegio Eretza y la de diferentes clubes y programas municipales.

Desde el Ayuntamiento han destacado que el nuevo pavimento permitirá "mejorar de manera notable la seguridad, la resistencia y la funcionalidad de la superficie, facilitando su adaptación a distintas disciplinas deportivas y eventos".