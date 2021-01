Guggenheim Bilbao programa ocho exposiciones para 2021, entre ellas una retrospectiva de Alice Neel

BILBAO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao ha programado para este año ocho exposiciones entre las que se encuentra una retrospectiva de la artista estadounidense Alice Neel.

El director general del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, y el equipo curatorial del centro, formado por Lucía Agirre, Manuel Cirauqui, Lekha Hileman Waitoller y Petra Joos, han anunciado este lunes las claves de las ocho exposiciones programadas.

Según han señalado, la programación artística de este año se caracteriza por la "calidad y diversidad de las muestras", que cuentan con un gran atractivo para diferentes tipos de público. En esta "ambiciosa programación" destaca el papel protagonista de las mujeres artistas, que estarán muy presentes en las salas del Museo durante todo el año.

De este modo, la primera de las muestras será 'Bilbao y la Pintura' que se expondrá del 29 de enero al 29 de agosto 2021, comisariada por Kosme de Barañano y patrocinada por Iberdrola

Los visitantes podrán descubrir desde la obra de los pintores del Bilbao del fin de siècle, hasta la rompedora época de los locos años 20 en Europa, pasando por diversas propuestas del videoarte más contemporáneo. También destacan las muestras dedicadas a la pintura de Alice Neel o a la aportación de las artistas mujeres a la abstracción en los años 1860-1980.

La exposición 'Film & Video: Alex Reynolds. Hay una ley, hay una mano, hay una canción' se podrá ver del 19 de febrero al 13 de junio y será comisariada por Manuel Cirauqui.

Entre las obras recientes de Reynolds destacan sus colaboraciones con la coreógrafa Alma Söderberg y, particularmente, la nueva producción titulada 'La mano que canta' que se presentará en primicia en el Museo Guggenheim.

Respecto a 'Los locos años veinte' se podrá visitar del 7 de mayo al 19 de septiembre, comisariada por Cathérine Hug y Petra Joos. La exposición es una colaboración entre el Museo Guggenheim Bilbao y Kunsthaus Zürich.

La exposición se centra en Berlín y París como ejemplos de metrópolis en las que se generaron estas realidades específicas de la década de 1920, pero incluye también miradas a otros núcleos de vanguardia, como Viena y Zúrich.

El diseño de la exposición correrá a cargo de Calixto Bieito, director de escena operístico reconocido por su aportación innovadora a la cultura europea. En 2013 fue nombrado director artístico del Teatro de Basilea y en enero de 2016, del Teatro Arriaga de Bilbao.

'LA LÍNEA DEL INGENIO'

'La línea del ingenio' se podrá visitar del 11 de junio al 6 de febrero y será comisariada por Lekha Hileman Waitoller. La línea del ingenio explora una selección de obras de la Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao y algunos de sus préstamos a largo plazo, cuyos rasgos comunes son "el humor, el ingenio y la experimentación".

La primera sala de la exposición reúne obras creadas con tecnologías y procesos poco ortodoxos, como es el caso de Hichiko Happo, de Yoko Ono, un trabajo compuesto por nueve lienzos que fueron pintados durante una performance realizada ante el público en el Museo.

La segunda galería se compone de una serie de piezas de naturaleza figurativa, que muestran las infinitas posibilidades con las que los artistas representan sus temas. La última sala del recorrido engloba una selección de obras abstractas en las que sus autores experimentan con los materiales o los procesos.

'Film & Video: Cecilia Bengolea. Lightning Dance' se mostrará del 24 de junio al 26 de septiembre y estará comisariada por Manuel Cirauqui. Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979) es una artista multidisciplinar cuya práctica aúna video, coreografía y escultura.

'Alice Neel: People Come First', que se podrá ver del 17 de septiembre al 23 de enero patrocinada por Iberdrola, está organizada por The Metropolitan Museum of Art en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao y The Fine Arts Museums of San Francisco.

Será la primera retrospectiva en España dedicada a la artista estadounidense Alice Neel (1900-1984) y muestra imágenes de activistas manifestándose contra el fascismo y el racismo junto a pinturas de víctimas empobrecidas por la Gran Depresión.

La exposición 'Film & Video: Sharon Lockhart. La notación del movimiento de Noa Eshkol' se desarrollará del 7 de octubre al 27 de febrero de 2022, comisariada por Manuel Cirauqui.

Las videoinstalaciones y obras fotográficas de Sharon Lockhart (1964, Norwood, EE. UU.) prestan una especial atención a la acción humana y a sus modos de representación, en soledad o en sociedad. Desde el trabajo a la coreografía, ponen de relieve la complejidad y profundidad poética de un simple movimiento.

Por último, 'Mujeres de la abstracción' se podrá visitar del 22 de octubre al 27 de febrero, comisariada por Christine Macel, Karolina Lewandowska y Lekha Hileman Waitoller.

Patrocinada por la Fundación BBVA, la muestra está organizada por el Centre Pompidou, en colaboración con el Museo Guggenheim. Mujeres de la abstracción pretende narrar la historia no contada del arte, fundamentalmente de los siglos XX y XXI, centrándose en la aportación de las mujeres artistas a la abstracción.

La muestra incluye unas 200 artistas de diversas disciplinas, como la danza, las artes aplicadas, la fotografía, el cine y la performance, procedentes de Latinoamérica, Oriente Medio y Asia, Europa y EE.UU al objeto de relatar "una historia expansiva y compleja constituida por múltiples voces".