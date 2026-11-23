Acto electoral del PSE-EE en Santurtzi (Bizkaia) - PSE-EE

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de los Diputados por Bizkaia y Secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha afirmado este lunes que el próximo domingo "no solo nos jugamos el futuro, sino también la libertad y la igualdad de las mujeres".

"Lo que tenemos delante no es una discusión sobre palabras, no es una diferencia menor entre partidos, es una discusión sobre el modelo de sociedad, y sabemos que el suyo no es ni buena política ni buena educación, ni el modelo de sociedad que queremos porque ellos quieren que retrocedamos y nosotras avanzar", ha manifestado.

En un acto político en Santurtzi, Guijarro ha subrayado que la decisión es sobre "si queremos más derechos o menos derechos; más igualdad o más desigualdad, más libertad o más control sobre la vida de las mujeres". "No vamos a retroceder, no vamos a permitir que nos devuelvan décadas atrás, ni a consentir que quienes nunca creyeron en nuestra igualdad decidan ahora hasta dónde podemos llegar porque nos jugamos el futuro, pero también nos jugamos algo fundamental: la libertad y la igualdad de las mujeres", ha agregado.

Acompañada por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el portavoz municipal socialista, Juan Andrades, la candidata socialista también ha indicado que "casi un siglo después, el voto femenino sigue siendo imprescindible, porque hay quienes consideran que la igualdad ha llegado demasiado lejos o que hemos avanzado demasiado, o que hemos conquistado demasiados derechos".

"No se conforman con decirlo, lo están practicando porque allí donde la derecha gobierna con la ultraderecha ya hemos visto lo que ocurre: empiezan por cambiar las palabras, y después van a por los derechos. A la violencia machista la llaman violencia intrafamiliar. Pretenden esconderla, diluirla, devolverla al ámbito privado", ha expresado.

Además, ha dicho que "la derecha y la ultraderecha, allí donde gobiernan, ya están debilitando los organismos de igualdad, recortan recursos contra la violencia machista, censuran programas de coeducación y niegan el carácter estructural de la violencia contra las mujeres".

En este sentido, ha advertido de que ese proyecto político no se conforma con gobernar algunas instituciones, sino que aspira a gobernar España, "y por eso lo que nos jugamos es tan importante". "Nuestro voto es también un acto de defensa de nuestra libertad, es autodefensa feminista", ha manifestado.

"Llevamos demasiado tiempo --ha continuado-- advirtiendo de las consecuencias de normalizar los discursos de odio, del insulto y de normalizar la deshumanización del adversario político, de las mujeres que estamos en los espacios públicos por parte de Feijóo y Abascal". "No nos van a callar, vamos a seguir defendiendo la libertad de las mujeres, la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, de trabajar, de tener autonomía económica, de ocupar los espacios de decisión y de vivir sin miedo", ha aseverado.

En sus palabras, "cuando avanzan las mujeres, avanza la democracia y toda la sociedad". "Hay quien nos querría otra vez en la cocina y sin votar, como quieren los amigos de Trump. Pues el 29 de noviembre nos va a encontrar en las urnas porque las mujeres no hemos venido hasta aquí para dar un paso atrás, hemos venido para seguir avanzando", ha sostenido.

VIVIENDAS

Por su parte, Denis Itxaso ha afirmado que las viviendas que el Partido Socialista quiere construir "son asequibles y protegidas para siempre". "No se van por el desagüe de la vivienda libre, como hace la Comunidad Autónoma de Madrid, Andalucía, o Galicia, que construye viviendas para que se vayan por el desagüe de la vivienda libre a los siete y ocho años, recalentando el mercado y despatrimonializando el parque público de vivienda protegida", ha reprochado.

En sus palabras, "en Euskadi tenemos la prueba de que se puede construir vivienda. Estamos demostrando que se puede hacer una política de vivienda efectiva". "Necesitamos que el mercado libre del alquiler esté regulado para que los incrementos estén limitados, para que los inquilinos tengan derecho a prórrogas, siempre con garantías para el propietario, por supuesto. El Gobierno vasco es un ejemplo de cómo conciliar los intereses de los propietarios con los intereses de los inquilinos", ha agregado.

Además, el consejero ha afirmado que el próximo 29N "nos jugamos muchísimo. Todas estas cosas por las que hemos luchado, por las que hemos trabajado", por lo que ha apelado a votar "con inteligencia y con generosidad y que concentremos el voto en el Partido Socialista, porque es la garantía de que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente".