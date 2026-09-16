Guillermo Sáez Viana será el candidato del PP para la alcaldía de Laudio-Llodio (Álava)

Guillermo Sáez Viana - PP

VITORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guillermo Sáez Viana ha sido designado candidato del Partido Popular para la Alcaldía de Laudio-Llodio (Álava) en las elecciones municipales de 2027. De 49 años, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y trabaja como empresario desde hace más de 16 años, según ha informado el PP en un comunicado.

Además, ha sido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Ajebask y vicepresidente de CEAJE (Confederación Española de Jóvenes Empresarios). También ha sido miembro de la Junta Rectora de SEA Empresas Alavesas.

Actualmente, es procurador del PP en las Juntas Generales de Álava, en las que ha abordado cuestiones vinculadas al desarrollo económico, los autónomos y el comercio y, en especial, con el Valle de Ayala dentro de la Mesa por la Industrialización de Aiaraldea.

El candidato 'popular' ha afirmado que Laudio "afronta problemas que no podemos ignorar: falta de vivienda, pérdida de actividad comercial, necesidad de generar nuevas oportunidades económicas y demasiados proyectos que no avanzan".

"Necesitamos un cambio, una nueva forma de gobernar y un proyecto capaz de recuperar la ilusión y las oportunidades perdidas. Estoy convencido de que Llodio puede y debe aspirar a mucho más", ha añadido.