Guitrans celebrará este sábado en San Sebastián su Asamblea General

SAN SEBASTIÁN 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías por Carretera, Guitrans, celebrará este sábado su Asamblea General Ordinaria en el Salón de Grados de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la EHU, en San Sebastián.

La apertura de la Asamblea correrá a cargo de la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, quien defenderá que "en un sector como el transporte, en constante cambio, hoy es más necesario que nunca poner las luces largas a lo que está ocurriendo ante las colosales transformaciones del futuro".

Por su parte, Mónica Díaz, del Ente Vasco de la Energía, Agente Gestor en el sistema de CAE (certificados de ahorro energético), explicará "cómo se pueden tramitar estos certificados configurados como herramienta disponible para obtener beneficios adicionales de las inversiones que impliquen un ahorro energético", han señalado desde la asociación.

Asimismo, Fran Manzano, CEO de Grupo Igarle, empresas colaboradora de Guitrans en materia de digitalización, expondrá la importancia de la digitalización de los procesos asociados a la actividad de transporte "en un momento, como el actual, crucial para el sector cuando quedan pocos meses para que el próximo 5 de octubre en vigor la obligatoriedad de que el documento de control se formalice vía telemática".