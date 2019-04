Hacienda alavesa recuperó casi 800.000 euros de contribuyentes que no realizaron declaración pese a recibir el borrador

Publicado 08/04/2019 17:27:49 CET

Un total de 907 contribuyentes tuvieron que devolver una media de 845 euros a Hacienda el año pasado por esta irregularidad

La Hacienda alavesa recuperó el año pasado un total de 766.452 euros de contribuyentes que decidieron no pagar a Hacienda lo que les correspondía en la pasada Campaña de la Renta, pese a que habían recibido su borrador de declaración en el domicilio, en la modalidad llamada Rentafácil.

En un comunicado, la institución foral ha recordado que revisa todas las liquidaciones de los contribuyentes que no aceptan la declaración que Hacienda les envía a casa.

En total, la Hacienda alavesa detectó 907 impagos en la pasada campaña y recuperó una media de 845 euros por cada contribuyente que no cumplió con sus obligaciones tributarias.

"Hay que recordar que el dinero que no se declara a Hacienda es fraude contra toda la ciudadanía, es dinero que las Administraciones no

destinan a servicios públicos y sociales. Es por ello que seguimos trabajando para instalar en la sociedad una filosofía antifraude", ha subrayado el diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano.

La Hacienda Foral ha recordado que tiene mecanismos para detectar fraude, no sólo a través de sus servicios de inspección, también a través de sus servicios de gestión. En este contexto, la Administración revisa a otros contribuyentes que no realizan la declaración de la renta, no sólo a quienes recibieron Rentafácil.

Con esta medida, el año pasado detectaron a 316 contribuyentes alaveses que dejaron de ingresar más de medio millón de euros en las arcas forales. Es decir, la Hacienda recuperó para los servicios públicos una media de casi 1.800 euros que los contribuyentes trataron de ocultar al Fisco alavés.

ALQUILERES SIN DECLARAR

Con estas medidas de "lucha activa" contra el fraude a través de los Servicios de Gestión, Hacienda ha detectado también casi 200.000 euros que no se declararon como viviendas de alquiler, y otros 314.000 euros por alaveses que vendieron su vivienda o inmueble fuera del Territorio Histórico de Álava y tampoco lo declararon.

Entre las labores de gestión y revisión del impago de impuestos, la Hacienda Foral alavesa comprueba también los ingresos y rendimientos en cuentas bancarias de países extranjeros, gracias al intercambio de información con un centenar de países. Por esta misma herramienta, revisa si se declaran o no las pensiones recibidas en otros países.