La Hacienda de Bizkaia recibe 15.863 declaraciones en las primeras horas de la campaña de la Renta

Sede de la Hacienda de Bizkaia en Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda de Bizkaia ha recibido un total de 15.863 declaraciones en las primeras horas de la campaña de la Renta que se ha abierto este miércoles en el territorio vizcaíno, según los datos recogidos por la Diputación foral hasta las doce del mediodía.

En concreto, se han presentado 13.713 declaraciones a través de la web, 1.337 por la APP, 660 por teléfono y 153 de forma presencial. La franja con mayor volumen de declaraciones presentadas, ha sido entre las ocho y las nueve de la mañana, con un total de 2.754.

La Hacienda vizcaína ha abierto este miércoles, 15 de abril, el plazo para presentar la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2025, que se extenderá hasta el 30 de junio.

Para esta campaña, se prevé la presentación de unas 683.000 declaraciones de Renta, con devoluciones por importe de 634,9 millones de euros y un resultado neto negativo (diferencia entre ingresos y devoluciones) de 190 millones de euros.

Hacienda estima que los contribuyentes vizcaínos aplicarán casi 777,5 millones de euros en las deducciones sociales por descendientes, personas mayores, discapacidad, dependencia, vivienda y aportaciones a entidades de previsión social. A este importe, se sumarán las cuantías vinculadas a las nuevas deducciones aprobadas en la revisión fiscal, como las vinculadas a la conciliación, de difícil cuantificación a priori.

Para presentar la declaración, las 862.930 personas con datos económicos referentes al ejercicio 2025 disponen de un borrador de declaración elaborado por la Hacienda Foral, que ha confeccionado 795.479 borradores de declaración de la Renta.