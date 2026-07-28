La Hacienda Foral de Álava aprueba la nueva delimitación de suelo urbano sujeto al IBI en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Álava ha aprobado la nueva delimitación de suelo urbano sujeto al IBI en Vitoria-Gasteiz, que ha sufrido alteraciones como consecuencia de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

Según ha informado este martes el diputado general, Ramiro González, en una rueda de prensa, debido a esta modificación, las parcelas incorporadas al suelo urbano del municipio recibirán un valor catastral acorde con su nueva condición de bienes inmuebles de naturaleza urbana. Dichos valores se determinarán de acuerdo con la Ponencia de Valores vigente en la capital alavesa.

Asimismo, las parcelas que hayan quedado fuera de la nueva delimitación del suelo urbano pasarán a formar parte del catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica.