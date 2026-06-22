Las haurreskolak anticipan el cierre a las 13.00 horas ante la ola de calor

Archivo - Un niño pequeño entra por la puerta hacia el interior de las instalaciones de una guardería - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las haurreskolak (guarderías) públicas han decidido anticipar el cierre a las 13.00 horas, debido a las elevadísimas temperaturas que registra la Comunidad Autómona Vasca y que se prevé mantener en próximos días.

Según han comentado las familias afectadas, la medida se mantendrá, al menos, hasta este próximo jueves. Hasta entonces se recortará el horario para evitar las horas de más altas temperaturas y deberán recoger a los niños a las 13.00 horas, tal y como ha decidido el Consorcio Haurreskolak .

Previsamente este lunes se ha activado la alarma roja por temperaturas altas extremas en Euskadi, ante la previsión de un episodio de calor muy intenso que afectará al conjunto del territorio.

La alarma se ha activado desde las 12.00 horas a las 20.00 horas, franja en la que las temperaturas máximas podrían rondar los 37ºC en la costa, los 40ºC en la zona cantábrica interior, los 39ºC en la zona de transición y los 40ºC en el eje del Ebro.

El episodio de calor estará acompañado de temperaturas altas persistentes y riesgo de incendios forestales debido al viento de componente sur.