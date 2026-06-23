Las haurreskolak mantienen el cierre a las 13.00 horas ante la ola de calor

Archivo - Un niño pequeño entra por la puerta hacia el interior de las instalaciones de una guardería - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las haurreskolak (guarderías) públicas mantienen este martes el horario de cierre a las 13.00 horas, debido a las elevadísimas temperaturas que registra la Comunidad Autómona Vasca, aunque en el caso de las que disponen de sistemas de refrigeración, no ha sido preciso adoptar medidas adicionales.

Las haurreskolak públicas decidieron este pasado lunes anticipar el cierre a las 13.00 horas, debido a las elevadísimas temperaturas que registra la Comunidad Autómona Vasca y anunciaron la intención de mantener este horario donde sea preciso en próximos días.

Fuentes de la Consejería han asegurado que la situación en las haurreskolak se evaluará "día a día" y las medidas se adoptarán en función de las necesidades de cada centro.

Según han precisado, estas pueden variar "significativamente" de un municipio a otro, ya que "no todos los centros cuentan con las mismas características". Por ello, las actuaciones se aplicarán "únicamente donde son necesarias".

En las haurreskolak que disponen de sistemas de refrigeración capaces de mantener una temperatura adecuada, no ha sido preciso adoptar medidas adicionales. El Departamento ha precisado que, en estos casos, "se realiza un seguimiento continuo para garantizar el bienestar y la seguridad de las niñas y los niños".