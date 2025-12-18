Hazi y Gobierno Vasco promueven el consumo "consciente" y el emprendimiento "territorial en Euskadi"

SAN SEBASTIÁN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hazi, junto al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, ha hecho público el manifiesto 'Haz que tu consumo cuente', una iniciativa que busca "promover un consumo más consciente, responsable y alineado con los valores del emprendimiento territorial en Euskadi".

El manifiesto nace con el objetivo de "poner en valor el impacto social, económico y ambiental de las decisiones de consumo, destacando la importancia de elegir productos y servicios que refuercen la economía local, cuiden el territorio y reconozcan el trabajo de quienes producen desde la cercanía", según explican desde Hazi y el Ejecutivo Vasco.

El documento recoge diez principios "clave", que invitan a la ciudadanía a reflexionar sobre "qué hay detrás de cada compra: las personas, los valores, los saberes y las historias que sostienen el tejido productivo local".

Entre ellos, se subraya la necesidad de "valorar el impacto completo de cada decisión de consumo, apoyar a quienes cuidan la tierra, fomentar la equidad social, reducir el consumo impulsivo y priorizar criterios ambientales, sociales y comunitarios".

Este manifiesto se presenta como un llamamiento abierto a la ciudadanía para "activar un compromiso cotidiano con el territorio, entendiendo el consumo como una herramienta de transformación social". El manifiesto anima a "compartir el mensaje y a promover un consumo más consciente, más humano y conectado con el territorio, reforzando así el papel del emprendimiento local como motor de desarrollo económico y social en Euskadi". Este manifiesto ha sido co-creado de forma colaborativa por personas emprendedoras y entidades del ecosistema de emprendimiento territorial.