Hereu dice que es mucho más lo que les une a Sumar que lo que les separa y asegura que 2026 será un "gran año"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que es "mucho más" lo une al PSOE y a Sumar que lo que les separa, y ha asegurado que 2026 será una "gran año". "Todos estamos implicados. Este es un gobierno de coalición progresista que tiene tres grandes prioridades, que es el progreso económico, ligado a la defensa y a la ampliación de derechos sociales, y también a una apuesta radical por la convivencia", ha expresado.

"Estos tres grandes valores son lo que nos une y, por tanto, estoy convencido de que nosotros, con más fuerza, en 2026 proseguiremos con estas políticas que no sólo encarnan valores, es que además son eficaces, obtienen resultados. Lo digo como ministro de Industria de un país que en estos momentos lidera el crecimiento económico en el mundo occidental y en Europa", ha manifestado.

Hereu ha hecho estas declaraciones en la localidad alavesa de Etxebarri-Ibiña durante su visita a la planta de Bebidas PepsiCo, donde ha insistido en que el Gobierno está "conjugando bien valores con eficacia y resultados". "Esto lo tenemos que proseguir", ha enfatizado.

Tras rechazar que la legislatura esté "amortizada", el titular de Industria ha argumentado que el ejecutivo Sánchez tiene "muchos objetivos a conseguir y mucho trabajo que hacer". "Por tanto, el 2026 será un gran año, entre otras cosas, porque estamos invirtiendo en muchos proyectos que tendremos que ver los resultados finales durante el 2026. Hay muchas necesidades, muchos retos, pero también mucha convicción en impulsar muchas políticas", ha agregado.

En este sentido, ha reiterado en que están unidos en torno a un "gran objetivo, que es seguir transformando España y todas y cada una de las regiones de España".