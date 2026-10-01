Hereu visita el museo Oiasso de Irun para conocer las actuaciones de Fondos Europeos y valora el turismo de patrimonio

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una visita al Museo Romano de Oiasso, a 1 de octubre de 2026, en Irún, Guipúzcoa, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

Euskadi ha recibido más de 105 millones de Fondos Europeos, de ellos 80 destinados a Planes de Sostenibilidad Turística en Destino

IRUN (GIPUZKOA), 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha visitado este jueves el Museo Romano de Oiasso, en Irun (Gipuzkoa), para conocer las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos europeos a través del Ministerio de Industria y Turismo. Se trata de uno de los principales centros de interpretación del patrimonio de época romana en Euskadi, que celebra además este año su 20 aniversario.

En la visita ha estado acompañado por la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Dominguez, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia.

El ministro ha resaltado el "éxito" de la actividad turística en Euskadi y en el resto del Estado y ha valorado el trabajo coordinado entre instituciones, al tiempo que se ha referido a los fondos Next Generation y ha señalado que "el País Vasco ha sido una comunidad ejemplar en la aplicación, en la eficacia y en la eficiencia en la aplicación de estos fondos".

"España es un país líder en turismo, por eso tenemos que seguir invirtiendo en la triple sostenibilidad, la ambiental, la social, que es lo que da la garantía de la sostenibilidad económica", ha afirmado Hereu, para añadir que, hasta el mes de julio, "España sigue creciendo".

"Creo que la gran noticia es que crece más en aspectos cualitativos que en los aspectos cuantitativos, de manera que el gasto en destino, que es la traducción económica de esta apuesta por la calidad, siempre supera el crecimiento estricto de los visitantes", ha añadido.

De esta forma, ha apostado por "un crecimiento sosegado que nos permite ir asimilando este crecimiento y la aportación de beneficios que da el turismo de acuerdo con la cohesión social que, en definitiva, es por lo que trabajamos".

Hereu ha resaltado que el museo Oiasso es un ejemplo de la "apuesta por el turismo cultural, por el turismo que pone en valor el patrimonio histórico".

Asimismo, ha considerado que la "historia, patrimonio, también la gastronomía" son los nuevos argumentos que "permiten desconcentrar, diversificar la propuesta y desestacionalizar" el turismo, para añadir el trabajo que se está realizando desde el Ministerio en la digitalización. "Irun es uno de los destinos turísticos inteligentes que significa añadir esta dimensión digital a la experiencia", ha añadido.

Javier Hurtado ha resaltado la importancia de la colaboración institucional porque, según ha dicho, "el trabajo coordinado está dando resultados", y de los fondos Next Generation que "han supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en Euskadi" con "105 millones en los últimos años invertidos en el turismo de la comunidad autónoma".

"En el caso de Gipuzkoa son 10 proyectos con 27 millones de euros y, en concreto en Irun, se han destinado un total de 4 millones de euros de fondos europeos a dos proyectos", ha explicado.

Por su parte, Cristina Laborda ha remarcado la importancia que desde el Ayuntamiento han dado al posicionamiento turístico de la ciudad en los últimos años, y ha revindicado el "espacio propio" de Irun dentro del turismo de Gipuzkoa.

Asimismo, ha destacado que el museo Oiasso une "turismo, patrimonio y también identidad" en una ciudad con "más de 2.000 años de historia", y que, gracias a los fondos Next Generation, se ha podido "sacar a la luz la gran joya de la corona, que son las termas" además de los hornos de Irugurutzeta, al tiempo que ha resaltado la colaboración con el resto de instituciones.

Asimismo, Azahara Domínguez ha resaltado la importancia de los fondos europeos, no solo para el turismo de Irun, si no también para el resto del territorio con actuaciones en el Geoparque de la Costa Vasca o la Universidad de Oñati y ha incidido en la importancia de poner el valor el interior de Gipuzkoa para que "los turistas nos conozcan en todo nuestro esplendor".

Asimismo, ha resaltado que todo este tipo de iniciativas generan "oportunidades económicas en los distintos municipios" y ha recordado que el empleo turístico "representa en Gipuzkoa el 8,7 del PIB y son más de 40.000 familias las que viven y trabajan en este sector". "Lo que tenemos que hacer es dignificar estos empleos, que sean estables y no dependan de esa estacionalidad", ha añadido.

JORNADA EN GIPUZKOA

La jornada ha comenzado con un encuentro institucional en el Ayuntamiento de Irun, enmarcado en la colaboración institucional entre el Gobierno de España, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento, y ha servido para trasladar las actuaciones concretas que se han desarrollado en Gipuzkoa y en Irun gracias a los fondos europeos.

Euskadi ha recibido más de 105 millones de euros de Fondos Europeos en materia de turismo. De esta cantidad, 80 millones se han destinado a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes al periodo 2021-2023, con actuaciones distribuidas entre municipios y comarcas vascas. En total, Euskadi cuenta con 34 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, distribuidos entre los tres territorios históricos.

En el caso concreto del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Irun Oiasso Ciudad Romana, dotado con 2 millones de euros, el principal objetivo del proyecto ha sido poner en valor el patrimonio romano de Ila ciudad fronteriza y convertirlo en un recurso turístico de primer nivel.

Entre las actuaciones desarrolladas destaca la recuperación y musealización de las Termas Romanas de Oiasso, mediante la construcción de un nuevo espacio para proteger los restos arqueológicos, la instalación de una pasarela elevada que permite su visita sin afectar al patrimonio y la incorporación de las termas al recorrido del Museo Oiasso.

El PSTD ha incorporado, asimismo, actuaciones de digitalización del Museo Oiasso, con la renovación del sistema de venta y reserva de entradas, la digitalización de la gestión de actividades y de la tienda, y el desarrollo de nuevas experiencias y contenidos digitales vinculados al patrimonio romano. También se han desarrollado actuaciones para avanzar en la conversión de Irún en Destino Turístico Inteligente, mejorar la accesibilidad turística y renovar la señalética y la comunicación turística.

PETRITEGI

La visita institucional ha finalizado con la visita a la sidrería Petritegi, que este año celebra su 500 aniversario y constituye uno de los referentes de la cultura sidrera de Euskadi. Con un origen documentado en 1526, la empresa familiar ha mantenido su actividad a lo largo de seis generaciones y afronta el futuro con un proyecto empresarial vinculado al medio rural y al territorio.

Petritegi representa un ejemplo de relevo generacional y de diversificación de la actividad en el entorno rural. Además, han sido capaces de posicionar la sidra vasca en el mundo y cuentan con reconocimientos internacionales en ferias y concursos especializados (como la última edición de la Cider World en Frankfurt).

También recibieron el Premio Especial del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco por su contribución al desarrollo y promoción de los sectores de turismo, comercio y el consumo en Euskadi.