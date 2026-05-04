Herida una persona en un incendio, presuntamente provocado, en los pabellones okupados de Zardoya Otis en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta pasada medianoche en un incencio, presuntamente provocado, en los pabellones 'okupados' de Zardoya Otis en San Sebastián. Agentes de la Guardia municipal han practicado detenciones y continúa con la investigación.

Según ha informado la Guardia Municipal, el incendio se ha iniciado poco antes de medianoche en la antigua fábrica de Otis Zardoya en Jolastokieta. El incendio, que se inició en una de las habitaciones, pudo ser controlado por una dotación de bomberos. Según las primeras pesquisas, este incendio parece provocado.

En el suceso ha resultado herida una persona, que ha sido trasladada al Hospital Donostia con pronóstico reservado. Tres personas más han sido atendidas en el lugar por inhalación de humo.

Los agentes han practicado detenciones y han recabado información de varios testigos, a los que han tomado declaración. La Guardia Municipal está investigando los hechos y no descarta nuevas detenciones.