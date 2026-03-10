Heridas cinco personas al chocar tres turismos en la N-634, en Galdakao (Bizkaia)

BILBAO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas este martes al chocar por alcance tres turismos que circulaban por la carretera N-634, en sentido San Sebastián, a la altura del municipio vizcaíno de Galdakao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha ocurrido a las ocho y media de la tarde, y los vehículos siniestrados han ocupado un carril de la vía, sin que se hayan registrado retenciones de importancia. Dos de los heridos han sido llevados al hospital de Galdakao y otros tres al de Basurto, en Bilbao.