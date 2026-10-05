Heridas tres personas en Mungia y cortada la BI-631 tras la colisión de tres turismos

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado heridas a primera hora de esta tarde en Mungia (Bizkaia) tras la colisión de tres turismos en la BI-631, que permanece cortada por el siniestro.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el accidente ha ocurrido a las cuatro menos diez de la tarde en la citada vía, en sentido al centro de Mungia.

Por causas que se desconocen, tres turismos han colisionado y han resultado heridas tres personas. El accidente ha provocado el corte de la vía en este punto.