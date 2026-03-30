Herido un conductor al hacer un camión 'la tijera' en la N-1, en Itsasondo (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha resultado herido este lunes por la tarde al hacer 'la tijera' el vehículo que conducía por la carretera N-1, a su paso por la localidad guipuzcoana de Itsasondo, en sentido San Sebastián.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, el accidente ha ocurrido a las siete y media de la tarde, y el vehículo articulado ha quedado ocupando un carril de la N-1, por los que a las nueve y media de la noche se mantenían retenciones de 2 kilómetros en ese punto, en sentido San Sebastián. El conductor ha sido trasladado a la clínica la Asunción de Tolosa.