Herido un hombre por arma de fuego en Arrasate (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por arma de fuego sobre las 11.30 horas de este viernes en la localidad guipuzcoana de Arrasate. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, los hechos se han producido sobre las 11.30 horas de este viernes en la calle Sam Josepe de Arrasate.

Hasta el lugar se han trasladado dotaciones de la policía local y de la Ertzaintza, que ha abierto una investigación. El hombre herido por arma de fuego ha sido trasladado al hospital del Alto Deba.