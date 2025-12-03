Herido muy grave un trabajador tras ser atropellado por una carretilla en el Puerto de Zierbena (Bizkaia)

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido muy grave sobre las once y media de esta mañana tras ser atropellado por una carretilla mientras realizaba sus tareas en la planta de Haizea Bilbao del Puerto de Zierbena (Bizkaia) y ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de Cruces, para ser intervenido quirúrgicamente, según los primeros datos recogidos por el sindicato ELA.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que este "no es un hecho aislado, ya que son muchos los accidentes registrados en esta empresa, lo que evidencia una frecuencia preocupante y una situación de riesgo continuado, la cual la empresa no quiere asumir".

ELA lleva tiempo denunciando la "persistente falta de medidas preventivas y la deficiente gestión de la seguridad y salud, reclamando que Haizea Bilbao adopte de una vez medidas reales y eficaces para garantizar la integridad de la plantilla".

Según ha recordado, ya son 52 las personas que han fallecido en Euskadi y Navarra en 2025 debido a accidentes laborales. Por todo ello, ELA ha convocado varios días de huelga que comenzaron en la semana del 12 de noviembre, así también teniendo convocadas otras tres jornadas más los días 5, 16 y 17 de diciembre.