Herido un trabajador de 44 años al caer de una altura en las obras de un edificio en Azpeitia (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 44 años ha resultado herido este jueves al caer de una altura en las obras de un edificio en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. El operario ha sido trasladado al Hospital Donostia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, los servicios de emergencia han recibido una llamada sobre las 11.45 horas alertando de que un trabajador había caído de una altura en las obras de un edificio en la calle Iñaki Azpiazu de la localidad guipuzcoana.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de emergenciaS, de la Policía local y de la Ertzaintza. Una ambulancia medicalizada ha estabilizado al trabajador y, posteriormente, le ha trasladado al Hospital Donostia.