Heridos dos policías municipales en Bilbao y detenidas cinco personas que les agredieron cuando perseguían a un hombre

Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han sido detenidas en Bilbao después de que una veintena de individuos increpara y golpeara a miembros de la Policía Municipal que estaban persiguiendo a un hombre que se dio a la fuga a pie después de que le dieran el alto por cometer una infracción con su vehículo. Dos agentes han resultado heridos, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Los hechos han ocurrido poco antes de la una del mediodía en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga cuando una patrulla de la Policía Local ha dado el alto a un coche porque su conductor había cometido una infracción.

El conductor se ha bajado del vehículo y ha empezado a correr. Los agentes le han seguido y se han unido una veintena de personas a la persona que ha emprendido la huída. Este grupo de personas ha increpado y golpeado a los agentes que han tenido que pedir refuerzos. Finalmente, cinco personas han sido detenidas y dos policías han acudido a la mutua con golpes.