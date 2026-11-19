Exposición Asomar al horizonte. Hermanos Chillida, Eduardo y Gonzalo en Zabalaga en Chillida Leku. - ALEX ABRIL

SAN SEBASTIÁN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chillida Leku ha inaugurado este jueves 'Asomar al horizonte. Hermanos Chillida, Eduardo y Gonzalo en Zabalaga', la primera exposición dedicada a los dos hermanos, que propone un diálogo entre la pintura de Gonzalo y la obra escultórica de Eduardo.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de marzo de 2027 en el caserío Zabalaga, reúne por primera vez sus universos creativos en una exposición concebida para "explorar las afinidades y particularidades de sus respectivos lenguajes artísticos".

Comisariada por Alicia Chillida e impulsada por los herederos de ambos artistas, la muestra reúne más de 100 obras de Gonzalo Chillida y una selección de más de 30 obras de Eduardo Chillida pertenecientes a la colección del museo. Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Gonzalo Chillida (1926-2008), la selección plantea un encuentro entre dos trayectorias independientes que, desde la pintura y la escultura, "compartieron inquietudes en torno a la naturaleza, el espacio, el vacío y el silencio".

"Una anécdota infantil aparentemente trivial, su compartida afición por los juegos de equilibrismo sobre las barandillas de los balcones, los pretiles o las rocas más altas de la isla de Santa Clara, nos indica dónde situar a los hermanos Chillida. Al asomar al horizonte convergen sus miradas en el mar Cantábrico", ha reflexionado Alicia Chillida, comisaria de la exposición.

Así, el horizonte, elemento fundamental en la obra de ambos artistas, se convierte en uno de los puntos de encuentro de la muestra. Según han explicado los responsables de Chillida Leku, en la pintura de Gonzalo Chillida, el paisaje "evoluciona hacia una abstracción cada vez más sutil, en la que la luz, las brumas, el mar y las formas cambiantes de la naturaleza adquieren una dimensión contemplativa". Su pintura, caracterizada por la transparencia del color y la progresiva disolución de las formas, "explora los límites entre lo visible y lo invisible".

Por su parte, la obra de Eduardo Chillida indaga en las relaciones entre la materia y el espacio, "en un diálogo constante con los elementos de la naturaleza y en continua tensión con la gravedad", han apuntado, para añadir que la exposición permite descubrir las afinidades entre dos formas de entender el arte: "la serenidad contemplativa y la atmósfera metafísica de la pintura de Gonzalo dialogan con la concepción filosófica y espiritual del espacio que caracteriza la obra escultórica de Eduardo".

Para hacer posible esta muestra, se ha llevado a cabo una importante labor de investigación sobre los archivos, lo que ha permitido recuperar obras de Gonzalo Chillida que se presentan al público por primera vez desde su fallecimiento en 2008. Parte de su legado -depositado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao- se incorpora a esta exposición, que ofrece una oportunidad para acercarse a su trayectoria artística y redescubrir su aportación a la pintura del siglo XX.

Gonzalo y Eduardo Chillida "compartieron cielo, techo, recuerdos, anécdotas, silencios y un mismo amor por el arte. Habitaron un único mundo, pero construyeron dos universos irrepetibles: Eduardo, desde la escultura y el espacio; Gonzalo, desde la pintura y el paisaje", ha sostenido Mikel Chillida, director de Chillida Leku.

En esa línea, ha señalado que "cada uno con sus manos, su mirada y las preguntas que su propia esencia le pedía hacerse". "Dos lenguajes que siguieron caminos distintos y que hoy, por fin, se acercan, se reconocen y se dan la mano bajo el techo de Zabalaga", ha añadido.

La exposición cuenta con la destacada colaboración del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que custodia gran parte de las obras del Legado Gonzalo Chillida. A su contribución se suma la participación de otras instituciones como la Colección Kutxa Fundazioa, la Colección Ostolaza-Paraíso y diversas colecciones privadas.

PROGRAMACIÓN

La exposición está acompañada de una publicación editada para la ocasión que incluye textos de Alicia Chillida y Mikel Chillida, así como los ensayos de Germán Huici, centrado en la obra escultórica de Eduardo Chillida, y José María Parreño dedicado a la pintura de Gonzalo Chillida.

Además, el área de educación de Chillida Leku ha diseñado un programa de actividades en torno a la exposición como una mesa redonda en la que participarán Alicia Chillida, Mikel Chillida y Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Se suman una serie de visitas guiadas diarias, talleres de arte en familia, una visita dialogada a cargo de Nausica Sánchez, responsable de Educación de Chillida Leku, o una sesión de meditación y dibujo consciente.

El programa se completa con visitas guiadas dirigidas al profesorado y a alumnos de distintos niveles educativos que invitará a "mirar desde otros ritmos y a prestar atención a las pequeñas cosas, a los matices y a los detalles de la naturaleza", han explicado.