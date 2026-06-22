Hernández advierte de que para que el Gobierno central "dé nuevos pasos" hay que "arrimar el hombro" en el Congreso

Archivo - El diputado de Sumar del Parlamento vasco, Jon Hernández”. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar en la Cámara vasca, Jon Hernández, ha dicho coincidir con la advertencia del lehendakari, Imanol Pradales, y el PNV al presidente Pedro Sánchez de que "la parálisis no es una opción" pero ha advertido de que, para que el Gobierno pueda "dar nuevos pasos, se requieren "unas mayorías" y, por tanto, los grupos del Congreso tienen que "arrimar el hombro".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Hernández ha afirmado que no pone "la mano en el fuego por nadie en el Partido Socialista" ante los casos de posible corrupción que se están investigando y ha reivindicado que "con la corrupción hay que ser tajantes".

No obstante, ha considerado que "en este país están operando intereses y se está utilizando también a la justicia para atacar a un gobierno al que no se le ha querido dar legitimidad por parte de la derecha desde el principio de la legislatura".

Según ha denunciado, "esto responde a esa frase de Aznar de 'el que pueda hacer que haga' y están utilizando todos los medios, los legítimos y los menos legítimos".

En esta línea, ha calificado de "alucinante" el auto del juez Juan Carlos Peinado que apunta al "riesgo de que la Policía Nacional vaya a poder facilitar que la mujer del presidente del gobierno se escape del país".

El parlamentario vasco ha afirmado, además, que Pedro Sánchez debería "clarificar qué es lo que va a hacer el Gobierno en lo que queda de legislatura" en la comparecencia de este miércoles en el Congreso para dar explicaciones sobre los últimos casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Ejecutivo.

"Los casos que están en los tribunales, en los tribunales se tendrán que ir dirimiendo, pero mientras tanto el Gobierno tiene que actuar sabiendo la correlación de fuerzas que hay y pidiendo también responsabilidad a los grupos políticos que han permitido a través de la negociación que el Gobierno haga importantes reformas durante buena parte de la legislatura", ha señalado.

En este sentido, ha citado las apelaciones que han realizado desde el PNV y el lehendakari "diciendo que la parálisis no es una opción, que hay que actuar", algo en lo que coincide porque "el Gobierno español tiene que dar nuevos pasos, tiene que hacer nuevas reformas, tiene que conseguir nuevos derechos", si bien ha precisado que "eso requiere de unas mayorías".

Por ello, el representante de Sumar ha insistido en que "los grupos políticos que hay en el Congreso tienen que arrimar el hombro".

CONVERSACIONES

En otro orden de cosas, se ha referido a las conversaciones para explorar una confluencia en Euskadi de formaciones de izquierda de cara a las elecciones forales y municipales del próximo año. Según ha explicado, Ezker Anitza, Sumar Mugimendua y Berdeak Equo, formaciones que mantienen la coalición en el ámbito parlamentario, "han empezado a hablar" y, al mismo tiempo, están "hablando también cada uno con Podemos".

En palabras de Jon Hernández, "estamos hablando todos con todos porque todos somos conscientes de que formamos parte de un mismo espacio político en Euskadi, que existe, que es real, que históricamente ha tenido un apoyo importante", y ahora vienen "unos meses decisivos" para ver si logran "un proyecto en torno a un programa político electoral común" donde todos puedan "sentirse cómodos".

Dado que comparten "un tronco electoral", ha considerado que "debería ser posible" y, por tanto, ser capaces de ofrecer a la ciudadanía vasca "la propuesta más potente posible". "En eso estamos", ha explicado, precisando que "no es fácil" con cuatro fuerzas políticas.