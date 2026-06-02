'Hiri Tailerra' rehabilitará la Gasolinera Goya como espacio referente de la movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz

Proyecto para la gasolinera Goya - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La propuesta 'Hiri Tailerra-Taller Ciudad' es la ganadora del concurso de proyectos convocado por la Sociedad Municipal Ensanche 21 para determinar el uso futuro de la Gasolinera Goya como espacio referente de la movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz y ofrecer, además, atención turística y ciudadana, información sobre el patrimonio natural y cultural, alquiler y apoyo a vehículos de movilidad personal, educación ambiental y actividades vinculadas al turismo sostenible.

La deliberación final de los cinco integrantes del jurado de expertos ha elegido este planteamiento como el mejor de los tres finalistas que habían superado la primera fase del concurso puesto en marcha para reacondicionar y poner en valor el histórico inmueble de la calle Cadena y Eleta.

Los detalles del proyecto se han desvelado en una comparecencia en la que han estado presentes Borja Rodríguez, concejal de Modelo de Ciudad y Urbanismo, acompañado de Rocío Vitero, portavoz municipal de EH Bildu, ya que la celebración del concurso de proyectos fue un acuerdo del equipo de Gobierno (PSE-PNV) con EH Bildu en Ensanche 21 y ratificado, posteriormente, en el consejo de administración de la sociedad municipal.

Rodríguez ha explicado que el planteamiento de esta propuesta se articula en torno a una idea central de "convertir la Gasolinera Goya en un espacio abierto, flexible y pedagógico que, como el edificio original, atiende a quien llega, orienta, informa y pone en movimiento". "Pretende restituir su papel urbano, convertirse en un punto de referencia de Vitoria-Gasteiz, esta vez desde la movilidad sostenible, el turismo responsable y la cultura de lo cotidiano", ha ampliado.

Por su parte, Vitero ha señalado que el proyecto ganador convertirá la antigua gasolinera Goya en "un referente de la movilidad sostenible, saludable y segura", a través de "una propuesta que busca reacondicionar este espacio que lleva más de una década cerrado".

"Nos alegra que este edificio simbólico en Gasteiz vaya a abrir sus puertas otra vez y se vaya a llenar de vida. Y nos alegra también que lo haga manteniendo su esencia, vinculado a la movilidad, preservando el patrimonio arquitectónico gasteiztarra, pero siempre adaptándose al reto de la sostenibilidad al que se enfrentan las ciudades en la actualidad", ha valorado.

La intervención se fundamenta en principios como el respeto y la puesta en valor del edificio original, la intervención mínima y la reversibilidad. El respeto por el edificio existente sitúa la rehabilitación como prioridad sobre la que gira el planteamiento de 'Taller Ciudad', añadiendo muy pocas piezas nuevas, estratégicamente ubicadas, que resuelven el programa sin alterar la esencia espacial del edificio.

Tiene en cuenta también la reversibilidad de la intervención, planteando la utilización de recursos constructivos desmontables que permiten, si fuera necesario, recuperar el estado original del inmueble.

USOS Y PLANTAS

El espacio principal en la planta baja es una zona diáfana abierta a la calle Monseñor Cadena y Eleta, donde el mobiliario define usos para una zona de espera, área infantil, espacio expositivo, pantallas para autoconsulta y posibles exposiciones temporales.

Por su parte, el espacio bajo el porche se habilita para acoger un taller informal de bicicletas, recuperando la garita original como almacén de herramientas y punto de información asociado a este uso. En el otro lateral de esta planta baja se ubicará una zona de recepción con capacidad para hasta cinco informadores y también estarán situados los nuevos aseos adaptados, un cuarto de limpieza y un pequeño espacio de espera con asientos y tres puestos de autoconsulta informática.

En la zona bajo la rampa se habilitará un almacén con puertas de grandes dimensiones destinado a guardar mobiliario y materiales de la planta baja. Se completa el equipamiento de la planta baja con una sala multiusos con capacidad entre 30 y 50 personas, ideada para celebrar sesiones informativas, mesas redondas y exposiciones temporales. Remata esta planta un espacio de trabajo para seis personas con luz natural y que contará con sala de reuniones separada, vestuario, aseo y 'office'. Se dota de luz natural y de la luz cenital del lucernario original, además de una salida directa al exterior.

En la planta primera un espacio diáfano de uso flexible y con capacidad para 100 personas podrá acoger eventos de mayor escala con el aliciente añadido de las vistas hacia el parque de La Florida y la Catedral Nueva.

En esta planta también se ubicarán las aulas taller destinadas a impartir pequeños talleres, junto a los aseos adaptados y salas de lactancia. Desde esta planta se podrá acceder a la cubierta del taller original, donde su gran atractivo radicará en los dos espectaculares miradores orientados hacia la Catedral y la Florida.

Con la selección como propuesta ganadora del concurso, 'Hiri Tailerra-Taller Ciudad' ha logrado los 15.000 euros estipulados en las bases, sumados a los 5.000 percibidos por estar entre las tres ideas seleccionadas en la primera fase.

El próximo viernes en una reunión del jurado se conocerá la identidad del autor o autora de esta propuesta seleccionada y las otras dos finalistas. Posteriormente, en un próximo consejo de Ensanche 21 se adjudicará el concurso a la vencedora. Además, según la Ley de Contratación del Sector Público se aprobarán los pliegos del procedimiento negociado sin publicidad con la propuesta vencedora para la redacción del proyecto.