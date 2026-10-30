Hirukide traslada a grupos junteros de Gipuzkoa su malestar por el límite a la bonificación del IBI

SAN SEBASTIÁN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, ha mantenido este viernes una reunión con representantes de todos los grupos de las Juntas Generales de Gipuzkoa para trasladarles su "preocupación y malestar" por el nuevo límite de 300.000 euros de valor catastral establecido para acceder a la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Según han apuntado desde Hirukide, la nueva Norma Foral amplía la posibilidad de aplicar esta bonificación a las familias monoparentales y a víctimas de violencia doméstica o de género, además de a las familias numerosas, que ya podían beneficiarse de ella, una ampliación que Hirukide valora positivamente.

La bonificación puede alcanzar hasta el 90% de la cuota del impuesto, aunque corresponde a cada Ayuntamiento decidir si la aplica, qué porcentaje establece y cuáles son los requisitos para acceder a ella. Sin embargo, la nueva normativa fija un límite máximo de 300.000 euros de valor catastral de la vivienda habitual, que "ningún Consistorio podrá superar, aunque sí reducir".

Desde Hirukide consideran un "desacierto" imponer este mismo tope para todo el territorio, "restringiendo la capacidad de los ayuntamientos para adaptar las bonificaciones a las características de sus municipios y a las circunstancias de las familias".

"No entendemos que se establezca un límite idéntico para todos los municipios de Gipuzkoa, cuando el valor de las viviendas varía considerablemente de unos a otros. Se está dejando fuera a familias numerosas que necesitan viviendas de mayor tamaño y que, en muchos casos, han tenido que asumir un importante esfuerzo económico para poder adquirirlas", ha señalado Natalia Diez-Caballero, directora de Hirukide.

La Federación lamenta también que no se tenga en cuenta el número de miembros de cada familia, ya que "una familia con tres hijos no tiene las mismas necesidades de espacio que otra con cinco o seis". Por ello, defiende que, si se mantiene un límite, "este debería aumentar progresivamente en función del tamaño familiar".

CUESTIONARIO

Para conocer el impacto de esta medida, Hirukide ha realizado un cuestionario entre sus familias asociadas de Gipuzkoa, facilitándoles información para consultar el valor catastral de sus viviendas y comprobar si podrían seguir beneficiándose de la bonificación.

Los resultados muestran que el 35% de las familias que respondieron a esta cuestión, tanto si actualmente disfrutan de la bonificación como si no, superan el nuevo límite y, por tanto, quedarían excluidas. Además, entre las familias participantes que ya se benefician de ella, el 31% señala que la perdería con la nueva regulación.

Las respuestas proceden de diferentes municipios de Gipuzkoa, entre ellos, Donostia/San Sebastián, Hondarribia, Beasain, Tolosa, Arrasate, Lasarte-Oria y Zarautz.

Desde Hirukide han recordado que esta bonificación "tiene un carácter social y no exclusivamente asistencial". "Su finalidad es compensar, al menos parcialmente, la mayor carga fiscal que soportan muchas familias numerosas al necesitar viviendas más amplias y, al mismo tiempo, reconocer la aportación social y demográfica que realizan", han señalado.

En este sentido, la Federación insiste en la necesidad de "incorporar la perspectiva familiar a la fiscalidad, ya que el valor catastral de una vivienda no refleja, por sí solo, la capacidad económica real de una familia". Para ello, considera fundamental tener en cuenta su composición, las cargas familiares y la renta disponible después de atender las necesidades de todos sus miembros.

Hirukide ha solicitado que "se reconsidere esta limitación, bien suprimiéndola y dejando su regulación en manos de los ayuntamientos, o bien incrementando el límite en función del número de miembros de cada familia".

"Si queremos apoyar a las familias con hijos e hijas y afrontar el reto demográfico que vive Euskadi, debemos evitar medidas que terminen penalizando precisamente a quienes ya están asumiendo el esfuerzo de criar y educar a varios hijos e hijas. Esperamos que, desde el diálogo, se pueda reconsiderar este límite y encontrar una solución más justa", ha concluido la directora de Hirukide.