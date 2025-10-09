Homeless Film Festival cumple una década visibilizando el sinhogarismo y la exclusión social

Celebrará su décima edición los días 16 y 25 de octubre, y 12, 13 y 20 de noviembre

Homeless Film Festival, festival de cine y teatro social organizado por Bizitegi, volverá a poner el acento en su décimo aniversario en la visibilidad e inclusión de las personas en situación de sin hogar y exclusión social, con actividades los días 16 y 25 de octubre, y 12, 13 y 20 de noviembre.

Para celebrar este aniversario, ha organizado una exposición en colaboración con Metro Bilbao, acercando a la ciudadanía la trayectoria de estas diez ediciones. Durante el mes de octubre estará expuesta en la estación de Casco Viejo-San Nikolas y en noviembre en Indautxu.

El día 16 de octubre, en el cine Golem Alhóndiga de Bilbao, se dará comienzo al festival con el documental 'Hijos de Dios', del donostiarra Ekain Irigoien. El día 25 de octubre en la sala BBK de Bilbao actuará la compañía de teatro Mujereando con la obra 'Callejones Sin Estrellas'.

La jornada del 12 de noviembre estará dedicada íntegramente al teatro, tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana, la compañía de teatro Kuskurrum será la encargada de dar comienzo a la jornada, que representará la obra 'Son las 45 y 10'. A continuación, el grupo de teatro Zenbatu, bajo la dirección de Iván Iparraguirre, representará la obra 'Dime la verdad'.

Como cada año, el alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas del IES Ibarrekolanda BHI hará su aparición para ofrecer un baile y el pase matinal finalizará con la obra 'Gure Arima' de la mano de la compañía Auzo Arima. Por la tarde, la compañía de teatro Artedrama, con los actores Sambou Diaby, Mikel Kaye, Ander Lipus y la actriz Eihara Irazusta, representará la obra de teatro 'Miñan', dirigida por Lipus.

Para el 13 de noviembre, la organización ha preparado una jornada centrada en el cine. Por la mañana se proyectarán los cortometrajes producidos en Bizitegi, dirigidos por Iñigo Cobo, el cortometraje ganador del Premio Kalean en Festival Santurzi, los cortometrajes premiados realizados por el alumnado de centros escolares (Artxandape Ikastola, Begoñazpi Ikastola, IES Ondarroa BHI y CIFP Meka LHII), así como el cortometraje ganador de la sección oficial Au dessus des rails de Tom Vallejo.

Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, habrá nuevamente la ocasión de disfrutar de los cortometrajes de Bizitegi, el cortometraje ganador del Premio Kalean en Festival de Santurtzi y se proyectarán los cortometrajes realizados por el alumnado de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Deusto.

Un año más, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, junto con la Facultad de Medicina y Enfermería y el alumnado del grado en Educación Social han participado en Homeless Film Festival. Este décimo aniversario también ha tenido participación del alumnado de Educación Social de la Facultad de Educación de la Universidad de Deusto.

Este pase de la tarde estará presentado por Xabier Madariaga, donde se otorgará el premio Besarkada Saria de la Sección Oficial del Homeless Film Festival. Se trata del cortometraje 'Au dessus des rails', dirigido por Tom Vallejo.