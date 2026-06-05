XI Travesía El Camino a Vela - EL CAMINO A VELA

SAN SEBASTIÁN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hondarribia (Gipuzkoa) acogerá, del sábado al martes, el inicio de la XI Travesía El Camino a Vela, que une mar, experiencia náutica, cultura y peregrinación. La prueba recorre la costa cantábrica y atlántica hasta Santiago de Compostela e incorpora en esta edición el objetivo de "acercar las profesiones azules a las nuevas generaciones a través de la plataforma digital BluePath", según la asociación Educación Azul, organizadora de la misma.

La localidad guipuzcoana será el primer puerto de esta travesía que, durante más de un mes, conectará comunidades costeras, navegantes, instituciones y jóvenes en torno al mar como "espacio de formación, innovación, emprendimiento y empleo".

A lo largo de las escalas de El Camino a Vela, la APP BluePath se presentará mediante actividades divulgativas, encuentros con profesionales y demostraciones dirigidas especialmente a jóvenes, familias y educadores.

Las actividades en Hondarribia comenzarán el sábado 6 de junio con el reencuentro de los peregrinos que repiten experiencia y la bienvenida a los nuevos participantes. Durante estos días se celebrarán la presentación oficial de la Travesía 2026, encuentros con las rederas de Hondarribia organizados junto a Itsas Garapen Elkartea, actividades culturales, visitas al patrimonio local y un marmitako popular impulsado por EKP, entre otras propuestas.

El martes 9 de junio la flotilla pondrá rumbo a Bermeo para iniciar un recorrido que la llevará por Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia, antes de alcanzar Padrón y completar a pie los últimos kilómetros hasta Santiago de Compostela.