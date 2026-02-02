El Hospital MiKS inaugura en Vitoria un centro de 4.000 m2 especializado en patologías del aparato locomotor - HOSPITAL MIKS OSPITALEA

VITORIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital MiKS Ospitalea ha inaugurado este lunes sus instalaciones en Vitoria-Gasteiz, un hospital de tres plantas y una superficie de 4.000 m2 que está especializado en la atención integral de patologías del aparato locomotor en pacientes pediátricos y adultos, y "concebido como un referente internacional en Cirugía Artroscópica y Terapias Biológicas avanzadas", ha detallado el doctor Mikel Sánchez.

En el nuevo centro se integran servicios asistenciales, quirúrgicos, de investigación y rehabilitación dotados con tecnología avanzada. Entre sus infraestructuras destaca el área de Diagnóstico por Imagen, equipada con resonancias magnéticas de última generación 3 Teslas, TAC y radiología convencional, lo que permite, según el equipo médico, "alcanzar una elevada precisión diagnóstica mediante protocolos clínicos avanzados", han señalado en un comunicado.

MiKS cuenta, asimismo, con un laboratorio de investigación en Terapias Biológicas, orientado a trasladar los avances de la ciencia básica a la práctica clínica en el marco de la investigación traslacional. También dispone de un bloque quirúrgico de última generación que incluye cirugía robótica gracias a Mako, el primer brazo robótico inteligente en Euskadi para la implantación de prótesis de cadera y rodilla, que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida.

Además, el nuevo Hospital funciona como Centro de Formación especializada y punto de encuentro internacional para profesionales que se forman en técnicas quirúrgicas y terapias biológicas innovadoras.

Uno de los principales rasgos diferenciales del Hospital MiKS es su especialización y su enfoque integral, respaldado por un equipo altamente cualificados de 140 profesionales que sitúa al paciente en el centro de la atención, ha señalado el doctor Sánchez.

Al acto de inauguración, cuya apertura ha estado presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, han acudido más de 160 representantes institucionales, económicos, empresariales y del ámbito sanitario y deportivo, junto al propio equipo de profesionales del Hospital.

Durante su intervención, el lehendakari ha subrayado el "doble compromiso de Mikel Sánchez con la excelencia médica y la mejora continua, así como con Álava y Euskadi". En este sentido, ha señalado que "el Hospital MiKS contribuirá a enriquecer el ecosistema vasco de biociencias y a reforzar el posicionamiento de Euskadi en el ámbito de la medicina regenerativa, mediante el desarrollo e investigación de nuevas terapias biológicas, biomateriales y técnicas quirúrgicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas".

UNIDADES ESPECIALIZADAS REFERENTES

La actividad asistencial de MiKS se articula en Unidades Especializadas que abarcan la totalidad de la patología del aparato locomotor, con áreas específicas de Cadera y Rodilla, Hombro y Codo, Mano, Pie y Tobillo, y con una Unidad de Fisioterapia Avanzada (UFA), tanto para pacientes quirúrgicos como para cualquier persona que precise tratamiento rehabilitador.

Entre las unidades destaca la Unidad de Cirugía Ortopédica Infantil, dedicada al tratamiento de patologías congénitas y adquiridas en niños, referente europeo en la aplicación de soluciones quirúrgicas avanzadas adaptadas al crecimiento infantil y la transición a la edad adulta mediante técnicas innovadoras y científicamente avaladas.

Dentro de esta Unidad, el Hospital desarrolla una línea de actuación específica en acondroplasia y participa en todos los ensayos clínicos internacionales actualmente en marcha, ofreciendo a los pacientes pediátricos y sus familias un acompañamiento continuado con seguimiento clínico integral.

El Hospital dispone igualmente de una unidad especializada para el abordaje del Dolor Crónico, en la que se aplican los avances más recientes en terapias biológicas para el tratamiento de este Bpo de patologías así como una Unidad de Medicina Interna y de un Laboratorio de Análisis Clínicos propio.

PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)

En el bloque quirúrgico, los quirófanos incorporan tecnología de última generación, incluida la cirugía robótica aplicada al tratamiento de la artrosis. En este contexto, el sistema robótico inteligente Mako permite planificar cada intervención de forma personalizada y adaptada a la anatomía de cada paciente, optimizando la colocación de las prótesis, reduciendo el riesgo quirúrgico y favoreciendo una recuperación más rápida.

Según ha explicado el doctor Sánchez, "esta tecnología posibilita cirugías más precisas y menos invasivas, con menor riesgo y una recuperación más rápida, además de optimizar la colocación de las prótesis y aumentar su durabilidad".

Desde sus comienzos, cuando la cirugía artroscópica aún era poco frecuente en Europa, el equipo del doctor Sánchez la impulsó, la perfeccionó y lideró el desarrollo de nuevas técnicas, desarrollando incluso su propio instrumental quirúrgico.

Esa misma visión les convirtió en pioneros en la aplicación de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en Traumatología, abriendo nuevas vías en las terapias biológicas para la regeneración de tejidos que hoy son referencia internacional. Esta innovación se refleja también en la creación de guías quirúrgicas personalizadas para la reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior y en el uso de impresión 3D para fabricar réplicas óseas y placas personalizadas para cada paciente, innovaciones patentadas en Europa y Estados Unidos.