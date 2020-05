Hostelería de Bizkaia advierte que no habrá "comprensión" si un local "no vigila que su clientela respete las normas"

Dice que ha costado lograr más porcentaje de ocupación de terrazas, para ahora "saltarse la obligación y permitir cualquier comportamiento"

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asociación de Hostelería de Bizkaia, Ángel Gago, ha advertido de que, si un establecimiento "no vigila que su clientela respete las normas, no va a encontrar en nosotros comprensión" porque en la asociación "respetamos que existan una normas y que se cumplan"

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Gago se ha referido a los incumplimientos de las normas que se vieron este pasado lunes en la hostelería en la primera jornada de la Fase 1 de la desescalada del confinamiento por el covid-19.

Según ha asegurado, en la Asociación de Hostelería de Bizkaia "respetamos que existan unas normas y que se cumplan", y así lo han aconsejado a sus afiliados, aunque, "luego, entre más de 7.000 afiliados, puede haber irresponsables", a lo que se suma "el problema" del comportamiento de los ciudadanos".

En ese sentido, ha considerado "inconcebible" que "cientos y cientos de personas" vayan por la calles "sin mascarillas, sin guantes, y luego se sientan en una mesa y se ponen alrededor cuatro, cinco, seis, ocho o 22, a hacer un coloquio social o lo que sea". "Como ciudadano me parece absolutamente inconcebible", ha reiterado.

Así mismo, ha dicho que, como presidente de la Hostelería vizcaína lo tiene "muy claro" y, en ese sentido, ha advertido de que "si un establecimiento no vigila que su clientela respete las normas no va a encontrar en nosotros comprensión", porque "hemos luchado lo indecible para que el mundo institucional nos reconozca y mejore algunos derechos, y, una vez de que lo ha hecho, no tenemos capacidad moral, ni ética, ni profesional para decir que ahora se incumpla esa medida".

A quien "no se preocupe de cumplir la norma", le ha recordado "lo que nos ha costado hacer comprender que necesitábamos un poco más de ocupación de terrazas, para que ahora te saltes tú la obligación y permitas cualquier comportamiento".

SOBREPASADOS

Tras explicar que cuando ayer tuvieron conocimiento de incumplimientos, "inmediatamente, en el caso de afiliados, se les llamó", ha indicado que los hosteleros "confesaron que habían sido sobrepasados por las circunstancias, e inmediatamente se cerró el local".

Gago ha insistido que, "hoy por hoy, en la fase en la que estamos, el bar puede servir en mesa, punto y final, y bebida para llevar, pero no para llevar y que se consuma alrededor de la terraza". "Eso no lo puede ni lo debe hacer", ha reiterado, para añadir que y el consumidor "debería tener una capacidad mental un poquito mayor para saber que no le debe de hacer, por su bien y por el de quienes les rodean".