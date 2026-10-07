Hostelería de Gipuzkoa, Federación Gipuzkoa Merkatariak y Telpark impulsan una campaña de descuentos en parkings

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, la Federación Gipuzkoa Merkatariak -que integra a las Asociaciones de Comerciantes del Centro, Egia, Gros y Parte Vieja de Donostia-San Sebastián- y Telpark han alcanzado un acuerdo para poner en marcha una campaña de descuentos en los seis aparcamientos que gestiona la compañía en la ciudad: Okendo, La Concha, Boulevard, Easo, Plaza de Cataluña y Atotxa.

Según han informado en un comunicado, entre el 5 y el 29 de octubre los ciudadanos podrán aparcar durante 12 horas por un precio único de 3,49 euros en los parkings de San Sebastián a través de los pases Multipass, disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos.

Estos pases, con validez de un año, pueden adquirirse a través de la aplicación Telpark y permiten entrar y salir del aparcamiento automáticamente mediante lectura digital de matrícula, evitando el uso de ticket y agilizando el proceso.

Los usuarios que adquieran un pase Multipass disfrutarán de un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos, aplicable hasta final de año en todos los aparcamientos Telpark de España que dispongan de puntos de recarga.

Con esta iniciativa, las tres entidades buscan "impulsar la actividad económica local y facilitar el acceso al centro de Donostia tanto a residentes como a visitantes, especialmente durante un periodo de elevada actividad comercial como el de rebajas".

Al mismo tiempo, la propuesta contribuye a reducir las emisiones asociadas a la búsqueda de aparcamiento y ofrece una "alternativa flexible para quienes necesitan desplazarse habitualmente al centro por motivos laborales".

Desde la Asociación Empresarial de Hostelería de Gipuzkoa destacan que "esta iniciativa facilita el acceso al centro en esas fechas y refuerza el vínculo entre los negocios de proximidad y quienes los eligen a diario". "Es una muestra del valor de la colaboración entre entidades para el conjunto de la ciudad", ha afirmado Ane Ruiz, directora ejecutiva de Hostelería Gipuzkoa.

Por su parte, las Asociaciones de Comerciantes señalan que "en un contexto en el que el comercio urbano compite con otros formatos y opciones de compra, mejorar el acceso a las zonas comerciales es también una cuestión de competitividad" y consideran que el aparcamiento "es una herramienta importante para atraer público a los barrios y ejes comerciales y hacerlos más accesibles y atractivos".

Jaime Malo de Molina, director territorial de Off-Street de Telpark, subraya que "esta colaboración permite ofrecer una respuesta sencilla a quienes necesitan aparcar en el centro con frecuencia y buscan previsibilidad, flexibilidad y un precio cerrado". Telpark gestiona actualmente en Donostia un total de 2.637 plazas distribuidas en seis aparcamientos subterráneos.