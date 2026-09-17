El Hotel Maria Cristina celebra la V edición de la cena solidaria Maitia, a favor de Unicef, con 11 estrellas Michelin

Paz Vega - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Maria Cristina, perteneciente a la marca The Luxury Collection, celebrará el próximo viernes 25, víspera de la clausura del 74 Festival de San Sebastián, la quinta edición de Maitia, su cena solidaria anual a favor de Unicef España, con cocineros que suman once estrellas Michelin.

En su edición de 2025, el Hotel Maria Cristina recaudó más de 34.000 euros a través de esta iniciativa, una cantidad que se destinó íntegramente a llevar suministros vitales como agua, alimentos, vitaminas y vacunas a la infancia más vulnerable, habilitar servicios de higiene y saneamiento e impulsar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.

Cada edición de MAITIA cuenta, además, con el apoyo de una personalidad vinculada al mundo del cine, que contribuye a "reforzar el vínculo entre cultura y solidaridad que define el espíritu de esta cita", han señalado desde el hotel. Tras la participación de Marc Clotet, Emma Suárez y Natalia Verbeke en años anteriores, esta quinta edición contará con la presencia de la actriz y directora Paz Vega.

La noche comenzará con un cóctel amenizado por una big band de jazz y continuará con una cena de elaborada por reconocidos chefs que suman 11 estrellas Michelin. El menú elaboraciones de Stefano Brunato (head chef del hotel), Alberto Ferruz (BonAmb, dos estrellas Michelin), Carolina Álvarez (Flores Raras, dos estrellas Michelin), Elena Arzak (Arzak, tres estrellas Michelin), Carlos e Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo, dos estrellas Michelin) y Paulo Airaudo (Amelia, dos estrellas Michelin).

Como broche final de la velada, los asistentes podrán disfrutar de un concierto privado del grupo Los Secretos, seguidos del DJ set de Álex del Toro en uno de los salones del hotel.

PRESENCIA INSTITUCIONAL

La convocatoria contará también con una destacada representación institucional, encabezada por Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, y Joseba Madariaga, presidente de UNICEF Comité País Vasco.

Entre los asistentes estarán, asimismo, representantes del ámbito empresarial e institucional como Iñigo Olaizola, director de Fomento de San Sebastián; Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de España; Mauricio Arregui, presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa; Isabel Busto, presidenta de Adegi; José Miguel Ayerza, director general de Adegi; Raúl Fernández, presidente de la Asociación Hotelera de Gipuzkoa; Iker Goikoetxea, director del Kursaal; o Mikel Chillida, director de Chillida Leku.