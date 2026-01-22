Hoteles vascos suman 3,8 millones de entradas y 7,7 millones de pernoctaciones en 2025, un 3,5% y un 3,6% más que 2024

Archivo - Hotel en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

Los establecimientos hoteleros de la Comunidad Autónoma Vasca registraron 3.896.837 de entradas en 2025, un 3,5% más que en el año anterior, y sumaron 7.727.069 pernoctaciones, lo que supone un 3,6% más que en 2024, según datos elaborados por Eustat.

En Álava se han registrado a lo largo del año 2025 un total de 511.882 entradas, un 13,1% del total de las contabilizadas en Euskadi, que han dado lugar a 1.096.472 pernoctaciones, el 14,2% del total.

Por su parte, en el territorio de Bizkaia se han registrado el 46,0% de las entradas, 1.791.639, y el 44,4% de las pernoctaciones, un total de 3.427.735.

Gipuzkoa, por último, ha absorbido el 40,9% de las entradas, aportando 1.593.316 al total, y 3.202.862 pernoctaciones que suponen el 41,4% del conjunto en la Comunidad Autónoma Vasca

Estas cifras implican un crecimiento anual de las entradas del 7,6% en Bizkaia y del 1,3% en Gipuzkoa, mientras que en Álava conllevan un descenso del 2,7% en relación con el conjunto del año 2024.

El comportamiento de las pernoctaciones ha sido positivo en los tres territorios históricos, con unos ascensos en el año 2025 con relación al año anterior de un 6,4% en Bizkaia, de un 1,9% en Álava y de un 1,3% en Gipuzkoa.

El número de entradas de origen extranjero a lo largo del año 2025 ha sido 1.867.590, un 5,8% superior al registrado durante el año 2024. En el caso de las pernoctaciones, el incremento ha sido aún mayor, alcanzando el 7,2% de crecimiento anual, con un total de 3.818.696.

Por capitales, en Vitoria-Gasteiz y en San Sebastián las entradas registradas han supuesto un descenso interanual del 4,7% y del 1,0%, respectivamente, mientras que en Bilbao han aumentado un 9,3%. En total, Bilbao ha sumado 1.233.349 entradas, Vitoria-Gasteiz 387.954 y San Sebastián 1.019.260.

Las pernoctaciones han disminuido un 0,5% en San Sebastián, con un total de 2.122.612 y han aumentado un 0,8% en Vitoria-Gasteiz (880.219) y un 7,8% en Bilbao (2.382.586).

La estancia media ha sido de 1,98 días en el conjunto de Euskadi en el año 2025, idéntica a la observada el año anterior. En el caso de Álava se ha establecido en 2,14 días, frente a los 2,05 del 2024. En Bizkaia, ha sido de 1,91 días, muy similar a los 1,93 del 2024, y en Gipuzkoa, por último, ha alcanzado los 2,01 días, mismo valor que el año anterior.

Los grados de ocupación durante el año 2025 en los establecimientos hoteleros han sido para el conjunto de Euskadi del 58,3% al medirlo por plazas y del 69,8% al hacerlo por habitaciones. En relación con el año 2024, el grado de ocupación por plazas ha ascendido 0,6 puntos porcentuales mientras que al medirlo por habitaciones lo ha hecho 0,8 puntos.

Respecto a los indicadores de rentabilidad, el año 2025 ha terminado en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasc con un valor para el ADR de 120,4 euros y un RevPar de 84,0 euros, un 5,6% y un 6,9% más que durante el año anterior, respectivamente.

DICIEMBRE DE 2025

Centrando el análisis en el mes de diciembre de 2025, las entradas en los establecimientos hoteleros de Euskadi han ascendido un 5,9% y las pernoctaciones un 1,7% en términos interanuales. El total de las entradas, que ha ascendido a 257.307, ha dado lugar a 476.356 pernoctaciones.

El 35,2% del total de entradas (90.541) y el 37,3% de las pernoctaciones (177.779) en diciembre de 2025 han sido de origen extranjero, porcentajes superiores a los registrados en diciembre de 2024, cuando las entradas y pernoctaciones de origen extranjero supusieron el 34,0% y el 35,0%, respectivamente. El número de entradas y pernoctaciones de origen extranjero han ascendido interanualmente un 9,6% y un 8,4%, respectivamente.

En Álava se han registrado 37.854 entradas y 78.953 pernoctaciones, un 3,5% y un 1,5% más que en diciembre del año anterior. En Bizkaia, el ascenso de las entradas ha alcanzado el 6,0% y el 0,4% el de las pernoctaciones, con un total de 115.458 entradas y de 209.278 pernoctaciones. En Gipuzkoa, durante el último mes del año 2025, se han registrado 103.995 entradas, un 6,7% más que en diciembre de 2024, y 188.125 pernoctaciones, un 3,4% más que el mismo mes del año anterior.

Por capitales, el número de entradas ha descendido un 0,4% en Vitoria-Gasteiz (29.617) y ha ascendido tanto en Bilbao, un 7,9%, con 85.787, como en San Sebastián, un 6,6%, con 71.820.

Las pernoctaciones en relación a diciembre del año anterior, por su parte, se han reducido un 2,3% en Vitoria-Gasteiz (64.834) y han aumentado un 0,8% en Bilbao (155.193) y un 6,2 % en San Sebastián (133.902).

La estancia media durante el mes de diciembre de 2025 ha sido de 1,85 días en el conjunto de Euskadi, inferior a la obtenida en el mismo mes de 2024, que fue de 1,93 días.

El grado de ocupación de este mes de diciembre de 2025, en el conjunto de Euskadi, se ha situado en el 44,4% al medirlo por plazas y en el 52,8% al medirlo por habitaciones. En relación con diciembre de 2024, la ocupación por plazas ha ascendido en 0,4 puntos porcentuales y por habitaciones lo ha hecho en 0,6 puntos.

La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, en el conjunto de Euskadi ha sido de 91,9 euros en diciembre de 2025, lo que supone un aumento del 5,5% con respecto a diciembre del año anterior. El ADR ha alcanzado en Bizkaia los 94,5 euros, en Gipuzkoa los 93,4 euros y en Álava se ha situado en 81,7 euros.

Por capitales las diferencias han sido similares, dado que el ADR se ha situado en San Sebastián en 101,1 euros, en Bilbao en 99,6 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, en 75,5 euros. El RevPar, o ingresos medios por habitación disponible, ha sido en Euskadi de 48,5 euros en diciembre de 2025, un 6,7% mayor que el obtenido el mismo mes del año anterior.