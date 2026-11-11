La huelga está teniendo un "seguimiento muy amplio" en sus primeras horas en Euskadi y Navarra, según ELA

Manifestación en una de las entradas de Bilbao por el 11N - EUROPA PRESS

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general de este miércoles está teniendo, en sus primeras horas, "un seguimiento muy amplio" en Euskadi y Navarra, donde "la actividad es mucho más limitada que en días ordinarios y es notoria a menor densidad del tráfico".

La producción está "detenida en muchos polígonos" y en los servicios privados está "el paro está siendo destacado, mientras que la afección en los servicios públicos se ve "condicionada" por los servicios mínimos establecidos, según ha informado ELA, que ha convocado esta jornada de huelga junto con LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru y los sindicatos de vivienda.

En una primera valoración, el sindicato ha destacado que la convocatoria está recibiendo "una gran adhesión por parte de la clase trabajadora", lo que "se aprecia de forma nítida en las calles".

Así, ha señalado que la densidad del tráfico "ha bajado considerablemente" y "muchas personas han decidido no ir a trabajar y están dispuestas a acudir a las movilizaciones".

En función de los datos que ha aportado, en la Industria la incidencia de la huelga está siendo "muy alta" y, de hecho, "muchas grandes empresas están paradas o casi paralizadas".

Según ha explicado, en Gipuzkoa, el seguimiento es "casi total" en SAPA, Fagor Automotion, Korta, Ampo, Papelera del Oria, Plasnor, BST Rods, Estanda, Obe Hettich, Jaso, Lazpiur, Niessen, GKN Legazpi, Talleres Telleria, Iraundi, Kelsen, KSB Itur, Inda Taldea, Elmubas, Mendiaraiz, Corrugados, Natra, Garay, Tesa, Arcelor Bergara, Indar, Hine, CAF Irun y Beasain, Lau lagun, Ubis, Mendiola, Ahlstrom, ITV zerbitzuak, Biele Azpeitia, ABC Eibar, JMA, Orona, Astigarraga kit line, Rodisa, Guibe, Lantier, Orbinox, Orkli, GH, Chinchurreta, Amets Berezao, Nemesio Zubia, Onnera Group, Polmetasa, Copreci, Oerlikon Blazers, Createch Medical, Shaeffer Iberica, Guerra Hnos o Indaux.

También "han cerrado, por decisión de las plantillas", las cooperativas Irizar y Ulma y en la construcción "el seguimiento también está siendo muy amplio".

Una situación parecida se ha dado, según el sindicato, en Navarra en Condesa Zalain, Barranquesa, Lamapor, Aceros Moldeados, CHGuema, Mecalsa, Guerra Hnos Wisco Betelu, Savera, Torraspapel, Magotteaux y Portland y destaca "el impacto" en la comarca de Pamplona en empresas como Volkswagen, Argal, Kybse, Icer Rail o Ingeteam, entre otras.

En el caso de Bizkaia, el seguimiento es "muy amplio en empresas importantes" como Lucart, Mondi, Winoa, Ingeteam, Comeco, Unilever, Sercoin, Nemak, Kautobe, Armearri, Egoin, Kide, Cikautxo, Eika, ZF Sachs, Cementos Lemona, Precero, Tepsa, Tenneco, Draxton, Cemosa, Cie Inyectametal, Talleres Ermua, Gestamp, Ecs Mobility, Naik Automotive, Laydez Gol, Talleres Arrarte, Azpiaran Berriz y Talleres de Precision.

En Álava la huelga tiene, asimismo, "un amplio seguimiento" en Tubacex, Inaux y Jez Sistemas y en la Ribera hay "notable incidencia" en Guardian, Florette, Congelados de Navarra y Uvesa.

Por lo que respecta a los servicios servicios privados, el sindicato cree que "es previsible un paro notable en muchas comarcas". Según ha explicado, el pequeño comercio "cierra en muchas localidades", lo mismo que "numerosos comedores de escuelas públicas, ikastolas y empresas", como Bizkotzalde-Basauri, Urbi-Beasain, Izarraizpe-Apeitia, Olibete-Errenteria o Jesuitas de San Sebastián.

En función de los datos de ELA, entre los comercios que van a cerrar se encuentran, en Bizkaia, HyM, COS, Desigual, Diana Promoción, Reponedoras Carrefour, Agfa (Servicios informáticos de hospitales), Sephora-Gran Vía, Scalpers, Woman Secret, Natura, Ayestaran Bilbao, Pull and Bear (Ballonti-Portugalete), Lidl (Amorebieta), Com Center (Galdakao), Orange (Santutxu), Jysk (Berango), Punto Roma (Bilbao, cerrado por la tarde) y Oysho Gran Vía, entre otros.

Además, en los centros de trabajo de Deichman y Obramat (Sestao) el seguimiento ha sido "muy elevado", el párking del aeropuerto de Loiu "también está cerrado" y todas los empleadas de limpieza de las habitaciones del Hotel Abando "están en huelga".

En Gipuzkoa, permanecen cerradas las tiendas General Óptica (San Sebastián e Irun), Natura (San Sebastián) y Movistar (Gros, Azpeitia, Arrasate e Irun), y en Navarra Sephora (La Morea) y BM (Alsasua).

Asimismo, ha destacado que se han sumado a la huelga "muchas subcontratas públicas", entre ellas jardinería (75% de la plantilla de Bilbao y 50% de Taludes) y limpieza (Barakaldo, Santurtzi, Ballonti-Portugalete, escuelas de Sestao, limpieza Petronor, ambulatorio de Güeñes, juzgados de Bizkaia, Irizar, CAF, Legazpi o Gorliz).

Igualmente, ha asegurado que algunos polideportivos "permanecerán cerrados" en Gipuzkoa (Orio, Tolosa y Beasain), Bizkaia (Murgia, Muskiz, Santurtzi, Barakaldo, Leioa o Derio) y Álava (Trinquete Salburua).

También prevé "respuesta amplia" en la Autoridad Portuaria de Pasajes y en los amarres de Bizkaia y que en Navarra permanezcan cerradas algunas oficinas, entre ellas Cederna-Garalur, Asorna y DHL.

SERVICIOS MÍNIMOS

Por lo que respecta a los servicios públicos, ha criticado que los servicios mínimos impuestos "condicionan totalmente el derecho de huelga". No obstante, ha asegurado que, pese a ello, "el análisis de los datos de primera hora indica que el seguimiento de la huelga será amplio".

En las primeras horas de la jornada, "muchas líneas" de transporte público están ofreciendo los servicios mínimos, entre ellos Euskotren, Metro Bilbao, Lurraldebus, Bizkaibus, Bilbobus, Donostibus o Hiribus Zarautz.

ELA espera que el paro sea "casi total" en decenas de ayuntamientos y en Osakidetza, mientras que en el ámbito del bienestar social, "una vez más, a través de los servicios mínimos, se ha negado el derecho a huelga a miles de personas". Así, ha lamentado que, en los turnos de noche, "casi ningún" trabajador ha tenido la oportunidad de secundar la huelga. Del mismo modo, ha apuntado que el personal de Urgencias "también ha sufrido unos servicios mínimos del 100%".

Asimismo prevé "amplio seguimiento" en el sector de intervención, "muy amplio" en educación pública, "casi total" en Haurreskolak y en las ikastolas. También se espera que en los centros concertados "se notará la huelga" y que la actividad en EHU, Universidad Pública de Navarra y Mondragon Unibertsitatea sea "muy reducida".

En lo que a los medios de comunicación, ha explicado que en el grupo EITB el seguimiento de la huelga "está siendo muy amplio y sólo se están emitiendo informativos" con servicios mínimos, y también se han sumado a la huelga se han sumado Gara, Naiz, Naiz Irratia, Berria, Argia, Hitzak y "muchos medios de comunicación locales".