Hurtado dice que su salto al Congreso es una decisión madurada y consensuada para reforzar la defensa de Álava y Euskadi

Archivo - El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del País Vasco, Javier Hurtado - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha afirmado que la decisión de encabezar las listas del PSE-EE de Álava al Congreso de los Diputados está "madurada y consensuada" y su intención es "reforzar la defensa de Álava y de Euskadi" ante unas elecciones generales "determinantes" para el territorio alavés y toda la comunidada autónoma.

Hurtado ha aprovechado la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno para despedirse tras haber asistido a su última reunión tras haberse conocido que será el cabeza de lista del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Álava.

El consejero, que ha indicado que todavía tienen que culminar los trámites y los procesos internos, ha afirmado que es una decisión "madurada y consensuada".

Según ha subrayado, se van a vivir el 29 de noviembre unas elecciones generales que "van a ser determinantes para el futuro de Álava y de Euskadi". "Y creo que es el momento de reforzar esa defensa de Álava y de Euskadi, como he venido haciendo en este nuevo escenario que se abre", ha remarcado.

Hurtado, que, por su "máximo respeto institucional", no ha querido profundizar más en la rueda de prensa del consejo de Gobierno sobre las razones que le han llevado a tomar esta decisión, ha recordado que ha dedicado sus últimos años a defender los intereses de Álava en la Diputación foral, como diputado foral, y los últimos seis años los intereses de Euskadi como consejero.

Tras asegurar que se siente "profundamente orgulloso del trabajo realizado", ha señalado que, "si todo sigue sobre la marcha", el de este martes ha sido su último Consejo de Gobierno.

En relación a su sustituto en el cargo, ha manifestado que esa es "una cuestión que compete a los partidos que sustentan al gobierno y al propio Lehendakari", sin querer desvelar las conversaciones con Imanol Pradales, al que ha mostrado su "máximo agradecimiento por la forma" en la que han venido trabajando.

Hurtado ha recordado que no se le olvida cuando llegó a la responsabilidad del Gobierno y comenzó una pandemía, lo que derivó en "un trabajo muy duro" en apoyo al sector y no ha querido destacar una cuestión concreta de su labor. El consejero ha resaltado sobre todo la forma de trabajar, con un Departamento "de puertas abiertas, de escuchar y atender a todo el mundo" y también "ser rigurosos, tomar decisiones y ser claros".

"Yo creo que eso es lo que he intentado implementar en todos mis equipos y luego ya habrá momento de hacer otro tipo de balances", ha indicado el consejero que, respecto a la parte legislativa, ha señaladado que ha dado "mucha importancia al trabajo con el Parlamento, al control parlamentario, al respeto al Parlamento y luego a la producción legislativa".

En concreto, Hurtado ha citado el Estatuto de las personas consumidas y usuarias, un anteproyecto de ley de turismo que está "ya muy avanzado" y el "trabajo ya puesto en la nueva Ley de Actividad Comercial".

AGRADECIMIENTOS

Javier Hurtado ha aprovechado para agradecer al PSE-EE y a sus secretarios generales, tanto a Eneko Andueza como a Idoia Mendia, la confianza que han depositado en él. También ha dado gracias por el "apoyo y confianza" que ha encontrado tanto, en el anterior Lehendakari, Iñigo Urkullo, como en el actual, Imanol Pradales.

"Siempre se han mostrado dispuestos a la escucha, al trabajo y yo creo que siempre hemos podido hacerlo con lealtad y priorizando una acción coordinada de Gobierno", ha manifestado.

Además, ha extendido su agradecimiento a los consejeros vascos, tanto los de esta legislatura como los anteriores y ha destacado que han desarrollado un "trabajo coordinado". "Es verdad que, a veces, con diferentes posiciones porque venimos de distintos partidos -en referencia a los del PNV-, pero creo que ha sido un placer y quiero agradecer a todos y cada uno de ellos el trabajo. Ese agradecimiento también lo quiero extender a las instituciones vascas, ayuntamientos, diputaciones, por ese trabajo coordinado que hemos realizado en estos últimos seis años", ha manifestado.

También ha citado en sus palabras de despedida y agradecimiento al Parlamento y sus grupos políticos por el "trabajo de coordinación y transparencia" que han intentado ejercer y también a todo el sector del turismo, comercio y consumo.

"Creo que hemos trabajado con un departamento de puertas abiertas, colaborando y coordinándonos con ellos y creo que, si algo hemos podido conseguir, ha sido, sobre todo, gracias a ese trabajo coordinado y al gran trabajo que hacen nuestras empresas y nuestros profesionales de estos tres sectores", ha añadido.

En este sentido, Hurtado, que también ha agradecido el trabajo de los medios de comunicación, ha recordado que es un "firme convencido" de que, si se trabaja "juntos", se trabaja mejor".

Según ha señalado, se trata solo de una despedida desde "esta mesa" porque va a seguir teniendo en Álava su "vida, familia y trabajo en el partido". "Y nos seguiremos viendo", ha concluido.