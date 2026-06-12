'Ibaiondo Dantzan' de Bilbao ofrece el 19 y 20 de junio siete espectáculos de danza gratuitos en Miribilla

Cartel promocional - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha organizado una nueva edición de 'Ibaiondo Dantzan', un programa que tiene como objetivo acercar la cultura y la danza a los vecinos y vecinas de Miribilla y del conjunto de la villa. Se trata de la quinta edición de esta iniciativa, y se desarrollará los días 19 y 20 de junio en la Plaza Jardines de Gernika, en Miribilla, que acogerá siete actuaciones de danza urbana y contemporánea, de acceso libre.

En un comunicado, el consistorio ha informado de que todas la piezas se verán por primera vez en Bilbao, y la representación de "Pies de gallina", de Ana F. Melero y Luna Sánchez, supone su estreno en Euskadi.

El programa da comienzo el viernes con la participación de La Basal y su propuesta "No estamos aquí para bailar" a las 19.00 horas, y después será el turno de Valeria Polorena con "El cuerpo tartamudeando en la proximidad de un signo futuro" a las 19.30 horas. Cierra la jornada Oihana Vesga con su espectáculo "Sonus Fossio" a las 20.00 horas.

El sábado 20 de junio, el Dúo Olaia&Gilles ofrecerá "Festa formal" a las 19.00 horas, tras lo que Ana F. Melero y Luna Sánchez representarán "Pies de gallina" desde las 19.30 horas.

A las 19.45 horas, Node ofrecerá "Basandere", y a partir de las 20.15 horas el bailarín cubano afincado en Bilbao Denis Martínez ofrecerá una clase abierta de danza participativa con el público "Ahora bailo yo", dando así fin al programa de esta edición.