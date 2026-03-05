Ibamia, Intermaher, Lantek, Sicnova, Soraluce y Zayer ganan los Premios BIEMH de Innovación 2026

Entrega de los premios. - AFM
SAN SEBASTIÁN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las empresas Ibarmia, Inermaher, Lantek, Sicnova, Soraluce y Zayer han ganado 'ex aequo' el 16 Premio BIEMH de Innovación en Fabricación Avanzada, coorganizados por AFM Cluster y BEC, con el apoyo de la Diputación de Bizkaia.
En el transcurso de la celebración de la Bienal de Máquinas-herramienta celebrado esta jueves en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) ha tenido lugar la entrega del 16º Premio BIEMH de Innovación en Fabricación Avanzada.
En la entrega de premios, conducida por el humorista Óscar Terol, han participado el presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud, el director general de AFM Cluster, Xabier Ortueta, el director general de BEC, Xabier Basañez y la directora de BIEMH, María Carmen Gorostiza.
El jurado, constituido por Beaz, Bic Gipuzkoa, CDTI, Eide, Ergogroup, Ihobe, Mondragon Unibertsitatea, Osalan, Spri, Tecnun-Universidad de Navarra y Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha tenido en cuenta criterios tecnológicos y de innovación, de sostenibilidad y seguridad, así como de diseño y de comunicación a la hora de fallar los premios.
El premio a la innovación en máquinas herramienta, componentes, accesorios y herramientas, se ha concedido 'ex aequo' a Ibarmia y Zayer. Ibarmia ha sido galardonada por su máquina Ibarmia ZMS4_15.08 Extreme con cambiador de pallet automatizado de la que el jurado ha valorado "la integración de elementos relacionados con la automatización de operaciones complementarias de la máquina como son la carga y descarga de piezas y de herramientas".
Por otro lado, el premio para Zayer ha sido por su Centro de mecanizado multifunción tipo puente Tebas G2000 de la que el jurado ha destacado que "se trata de una solución robusta y multifuncional con un diseño exquisito".
El Premio a la Innovación en fabricación aditiva e impresión 3D ha sido concedido a la empresa Sicnova, por su solución de software ArmIA3D: seguridad inteligente en fabricación aditiva.
El jurado ha querido premiar "la dificultad que supone entrenar con IA un modelo 3D para identificar la intencionalidad del producto que se va a fabricar". El jurado ha decidido dividir el premio a la innovación en digitalización y automatización en entornos de manufacturing avanzado en dos subcategorías: automatización y digitalización.
Así, el premio a la innovación en automatización en entornos de manufacturing avanzado ha sido otorgado a Soraluce por sus Soluciones de automatización inteligente. El jurado ha recalcado que se trata de "una solución muy innovadora para el tamaño de la pieza a manipular y la precisión alcanzada".
Por otra parte, el premio a la innovación en digitalización ha sido para Lantek, por su plataforma Lantek 360 Smart Factory. El jurado ha valorado que "se trata de una solución global apta para conectar diferentes máquinas con diferentes CNCs, de diferentes fabricantes y de distintos años de fabricación".
Como novedad en esta edición se ha incorporado una nueva categoría que reconoce "la propuesta expositiva más innovadora presentada por un importador, galardón que ha recaído en Intermaher".
El jurado ha destacado "la coherencia de la propuesta con su propio relato expositivo, materializada en un stand concebido como la simulación de una planta conectada mediante soluciones digitales que integran conceptos avanzados de fábrica inteligente".