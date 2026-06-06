Iberdrola celebra el Día de la Familia en Bilbao y Madrid con casi 3.500 empleados

Iberdrola celebra el Día de la Familia con empleados y allegados en Madrid y Bilbao. - IBERDROLA

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha celebrado una nueva edición de su Día de la Familia, una jornada de convivencia para empleados y sus allegados que ha reunido a cerca de 3.500 personas en dos encuentros simultáneos celebrados en Madrid y en el BEC de Barakaldo (Bizkaia).

El evento ha contado con una programación de actividades para distintas edades, que ha incluido talleres, juegos, propuestas deportivas, espectáculos, música en directo y otras actividades de entretenimiento. La jornada ha contado asimismo con la presencia de directivos de la compañía.

La iniciativa está concebida, según la empresa, para "compartir una experiencia diferente fuera del entorno laboral" y para "fomentar la participación y el disfrute en familia".

Según Iberdrola, con este tipo de iniciativas la compañía busca promover "espacios de encuentro que contribuyen a fortalecer los vínculos entre empleados, familiares y organización".