Iceta afirma que los vascos tienen "un autogobierno reconocido pero pueden plantearse nuevos retos"

El ministro reconoce que el PNV sigue siendo socio preferente del PSOE y lo califica de "socio exigente y leal"

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha afirmado que los vascos tienen "un autogobierno reconocido pero pueden plantearse nuevos retos". "Sé que hay una reforma pendiente del Estatuto y un debate sobre si debe contemplar o no el derecho a decidir. Cualquier avance deberá ser fruto de un debate muy amplio y de generar un gran consenso en la sociedad vasca y en la española", añade.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el ministro socialista dice además que le extraña que haya gente "recelosa u hostil" a la transferencia de prisiones y cree que superada la etapa de violencia terrorista "no había motivos para demorarlo".

Tras destacar que se está en "un proceso de cumplimiento del Estatuto", ve necesario "demostrar que Euskadi es más fuerte con más autogobierno pero España también es más fuerte si Euskadi tiene un autogobierno potente".

Respecto al traspaso sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, Iceta defiende que las leyes deben cumplirse en cualquier caso, "pero también es verdad que hay transferencias más sencillas que otras, y los temas relativos a la Seguridad Social tienen una complejidad evidente".

"Estamos trabajando en el Ingreso Mínimo, inmigración y cercanías, y confío en que antes de que termine el año lo podamos abordar. Lo lógico es que en otoño o invierno convoquemos otra Comisión Mixta y se firmen nuevos traspasos", aventura.

Respecto al derecho a decidir, el ministro se muestra conocedor de que hay una reforma pendiente del Estatuto y "un debate sobre si debe contemplar o no el derecho a decidir".

"Cualquier avance deberá ser fruto de un debate muy amplio y de generar un gran consenso en la sociedad vasca y en la española. Ahora no tengo en la perspectiva inmediata reformas legales de envergadura, sino cumplir con el marco legal que tenemos y avanzar en la cooperación. No siempre hay que pensar en grandes reformas en las que acabamos volcando muchas energías con resultados que no están en proporción. Se puede intentar una aproximación más pragmática", argumenta.

A su juicio, en la Ponencia de Autogobierno se han apreciado las dificultades de trenzar un acuerdo lo suficientemente "sólido y amplio", pero considera que en la vida "tampoco se pueden poner puertas al campo". "Los vascos tienen un autogobierno reconocido pero pueden plantearse nuevos retos", añade.

CATALUÑA

Por otro lado, rechaza que la política de Pedro Sánchez para Cataluña haya fracasado y advierte que cuando gobernaba el PP "estuvo a punto de romperse España y con el PSOE lo que se ha roto es el independentismo".

"Seguramente tendríamos que haber conseguido más acuerdos, desde luego, pero eso no solo depende de una parte. Estamos asistiendo a una ruptura en el independentismo. ERC y Junts todavía no han digerido el fracaso de 2017 y no están de acuerdo sobre el camino a seguir ni en disposición de poder gobernar juntos, lo cual es muy, muy relevante. En 2015 concurrieron juntos y ahora no son capaces ni de acordar un Govern", detalla.

Respecto a posibles indultos a líderes del 'procés', sostiene que se tomará una decisión cuando se cuente con todos los informes preceptivos, aunque defiende que "hay que hacer un esfuerzo por empatizar con todas las sensibilidades, con los que se sintieron heridos por la sentencia y con los que se sintieron heridos por el intento de romper la legalidad".

Por último, indica que el PNV sigue siendo socio preferente del PSOE y lo califica de "socio exigente y leal". "Gobernamos juntos en el País Vasco, la relación entre nacionalistas y socialistas es antigua, conflictiva en muchos momentos, pero de apoyo y sólida", concluye.