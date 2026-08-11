Identifican a varios menores implicados en actos vandálicos en tres ascensores públicos de Arrasate (Gipuzkoa) - AYUNTAMIENTO ARRASATE

SAN SEBASTIÁN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios menores han sido identificados como implicados en actos vandálicos en tres ascensores públicos de Arrasate (Gipuzkoa) sucedidos este pasado fin de semana y que dejaron las instalaciones fuera de servicio. El Ayuntamiento tramitará los correspondientes expedientes sancionadores.

Según han explicado desde el Consistorio, los pasados viernes 7 y domingo 9 de agosto, tres ascensores públicos de Arrasate quedaron fuera de servicio por un acto vandálico. Dos de los ascensores dañados se encuentran en Erguin (11 y 13) y el otro en Jose Luis Iñarra.

Como consecuencia de estas actuaciones, el ascensor de José Luis Iñarra se encuentra fuera de servicio y lo estará durante "un periodo importante de tiempo". El Ayuntamiento de Arrasate ya está trabajando en la puesta en marcha del elevador.

La Policía Local de Arrasate ha identificado a las personas implicadas en cada situación, todas ellas menores de edad, y el Ayuntamiento tramitará los correspondientes expedientes sancionadores para determinar los responsables y solicitar las multas e indemnizaciones correspondientes.

Asimismo, ha resaltado que, como consecuencia de estos hechos, muchos vecinos de Arrasate "se verán muy afectados, especialmente las personas mayores y las personas con problemas de movilidad", por lo que ha pedido "el máximo respeto a los elementos de mobiliario urbano".