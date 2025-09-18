El IED Kunsthal Bilbao llevará a cabo este viernes una intervención paisajística efímera en el parque de Doña Casilda

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Europeo Di Design-IED Kunsthal, en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, iniciará el curso académico 2025-2026 este viernes con una instalación paisajística en parque de Doña Casilda, en la que, bajo el título de 'Geometrías vibrantes', participarán 180 personas entre alumnado y equipo docente de los cuatro grados oficiales de la escuela, en sus cuatro especialidades (diseño de moda, diseño de interiores, producto gráfico y moda).

Según ha informado el centro, la propuesta, concebida como una intervención efímera en el paisaje, busca ofrecer una "mirada diferente sobre el entorno natural, dialogando con el arbolado del parque mediante formas geométricas creadas con cintas textiles".

La instalación, dirigida por la docente Susana Zaldívar y por el estudio SOiL Arquitectura del Paisaje, conformado por Mikel García de Eulate -también docente- y Elena Torres, se articulará en torno a 20 árboles seleccionados cuidadosamente, sin afectar su estado ni su entorno natural.

Mediante listones de madera y cintas textiles de colores se generarán estructuras alabeadas que contrastan con la organicidad de los troncos, invitando al público a percibir el parque de una forma distinta. "Con esta acción buscamos fomentar la creatividad colectiva y la conexión entre naturaleza y diseño, en un espacio tan simbólico para la ciudad como el Parque de Doña Casilda", han destacado desde el IED Kunsthal Bilbao.

De esta forma, la intervención propondrá "un diálogo visual con el arbolado singular del parque de Doña Casilda", en la que la introducción de un "elemento artificial" transforma "su percepción y la del entorno que lo acoge". Así, ha precisado el centro, se "interpela al peatón distraído", esto es, a todas las personas que atraviesan el parque a diario "sin detenerse a observar, por la familiaridad que impone la rutina".

"La intervención irrumpe en la monotonía cotidiana, generando una invitación a mirar, a jugar, a interactuar. Una incógnita visual que la ciudadanía deberá desvelar con el paso de los días", han detallado.

Durante toda la mañana, se llevarán a cabo dinámicas de diseño, trabajo colaborativo y montaje de la instalación, que permanecerá expuesta hasta el 26 de septiembre, cuando será retirada por el propio equipo del IED Kunsthal Bilbao.

Hasta la fecha se han celebrado once ediciones de esta iniciativa. Las diez primeras tuvieron lugar en San Juan de Luz, mientras que el pasado curso, en septiembre de 2024, la intervención se desarrolló en Kobetamendi, gracias también a la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao.